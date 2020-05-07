07.05.2020 - 21:03 |
Konyaspor test sonuçlarını açıkladı!
Konyaspor, yöneticiler, teknik ekip ve futbolculara yapılan corona virüs test sonuçlarının negatif çıktığını açıkladı.
Konyaspor, yöneticiler, teknik ekip ve futbolculara yapılan corona virüs test sonuçlarının negatif çıktığını açıkladı.
"Futbola Dönüş Öneri Protokolü kapsamında dün Kayacık Tesislerimizde yöneticilerimiz, teknik heyetimiz, futbolcularımız, destek ekiplerimiz ve kulüp personelimize yapılan COVID- 19 testinin sonuçlarının tamamı negatif çıkmıştır."
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