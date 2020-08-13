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13.08.2020 - 19:10 | | DHA

Konyaspor, Uğur Demirok'u transfer etti!

Konyaspor, eski oyuncusu Uğur Demirok ile anlaştıklarını açıkladı.

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İttifak Holding Konyaspor, iç transferde milli stoper Uğur Demirok ile 1 yılı opsiyonlu 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Transfer çalışmalarını hızla sürdüren Konyaspor, iç transferde milli stoper Uğur Demirok ile anlaşmaya vardı.Yeşil beyazlılar özellikle ligin ikinci yarısında gösterdiği performansla takımın ligde kalmasında önemli bir rol üstlenen tecrübeli stoper ile 1 yılı kulübün opsiyonunda olmak üzere 3 yıllık sözleşme imzaladı. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda düzenlenen imza törenine kulüp menajeri Seçkin Özdil de katıldı. Uğur Demirok, kendisini yeşil beyazlı takıma bağlayan sözleşmeye imza attı. 32 yaşındaki futbolcunun yeni sezonda yine 15 numaralı formayı giyeceği belirtildi. Uğur Demirok yeşil beyazlı forma altında 2 sezonda çıktığı 38 maçta 1 gol attı.

Konyaspor, Uğur Demiroku transfer etti

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