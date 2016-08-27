Konyaspor’un tek derdi tecrübe

Türk takımlarının son 2 senedir kâbusu olan Shakhtar Donetsk, seri başı olarak geliyor. Başakşehir’i eleyen Ukrayna ekibi, Lucescu sonrası dönemde ilk hayal kırıklığını Şampiyonlar Ligi’nden elenerek yaşamıştı.

Portekizli teknik adam Paulo Fonseca ile Aykut Kocaman’ın birbirine benzer futbol stilleri ilgi çekici olacak.

Bernard, Taison, Marlos ve Dentinho’dan oluşan Brezilyalı hücum hattı, 4-3-3 sistemi, Fred’in orta sahadaki oyunu ve tecrübeli Ukraynalılar şimdiden grubun favorisi.

Fonseca’nın eski takımı ve Fenerbahçe’yi geçen yıl haksız eleyen Braga da Konyaspor’un önünde önemli bir engel. Jose Peseiro ile yeni bir döneme başladılar. 4-2-3-1 sisteminde, Rafa Silva, Ahmed Hassan, Vukcevic, Mauro ve Ricardo Ferreira en dikkat çeken oyuncular.

Belçika temsilcisi Gent, Atiker Konyaspor’un seviyesine daha yakın bir takım. Hein Vanhaezebrouck yönetimindeki takımda eski Gençlerbirliği forveti Emir Kujovic de yer alıyor.