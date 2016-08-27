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27.08.2016 - 02:30 |

Konyaspor’un tek derdi tecrübe

Aykut Kocaman önderliğinde başarılı bir yürüyüşe geçen Atiker Konyaspor, önce ligimizin tozunu attı, şimdi sıra Avrupa’ya geldi. Anadolu’nun Kartal’ı ilk görünüşte zor bir gruba düşse de sistemi ve disipliniyle korkuya sahip değil.

Konyaspor’un tek derdi tecrübe
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Türk takımlarının son 2 senedir kâbusu olan Shakhtar Donetsk, seri başı olarak geliyor. Başakşehir’i eleyen Ukrayna ekibi, Lucescu sonrası dönemde ilk hayal kırıklığını Şampiyonlar Ligi’nden elenerek yaşamıştı.

Portekizli teknik adam Paulo Fonseca ile Aykut Kocaman’ın birbirine benzer futbol stilleri ilgi çekici olacak.

Bernard, Taison, Marlos ve Dentinho’dan oluşan Brezilyalı hücum hattı, 4-3-3 sistemi, Fred’in orta sahadaki oyunu ve tecrübeli Ukraynalılar şimdiden grubun favorisi.

Fonseca’nın eski takımı ve Fenerbahçe’yi geçen yıl haksız eleyen Braga da Konyaspor’un önünde önemli bir engel. Jose Peseiro ile yeni bir döneme başladılar. 4-2-3-1 sisteminde, Rafa Silva, Ahmed Hassan, Vukcevic, Mauro ve Ricardo Ferreira en dikkat çeken oyuncular.

Belçika temsilcisi Gent, Atiker Konyaspor’un seviyesine daha yakın bir takım. Hein Vanhaezebrouck yönetimindeki takımda eski Gençlerbirliği forveti Emir Kujovic de yer alıyor.

Skorer Mutfak - 2 Temmuz 2020
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