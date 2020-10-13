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13.10.2020 - 20:56 | |     KONYA (AA) -

Konyaspor, Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 5. haftasında 17  Ekim Cumartesi günü sahasında Yeni Malatyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına  bir günlük iznin ardından devam etti.

Konyaspor, Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
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Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Kayacık  Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal ve yardımcı antrenörler yönetiminde  gerçekleştirilen antrenmana, milli takımlarda bulunan oyuncuların yanı sıra  tedavi olan ve takımdan ayrı çalışan Uğur Demirok ile Musa Çağıran katılmadı.

Oyuncular, antrenmanın ilk bölümünü salonda yapılan ısınma hareketleri  ve kuvvet çalışmasıyla değerlendirdi.

Daha sonra sahada pas çalışması ve topla oyun ile devam eden idman,  çift kale maçla tamamlandı.

Konyaspor, Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

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