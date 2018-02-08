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08.02.2018 - 16:48 |

Konyaspor yönetiminden TFF'ye ziyaret

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atiker Konyaspor'un kulüp yönetimi, Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) ziyarette bulundu.

Konyaspor yönetiminden TFF'ye ziyaret
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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atiker Konyaspor'un kulüp yönetimi, Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) ziyarette bulundu.

TFF'den yapılan açıklamada, Konyaspor Kulübü Başkanı Fatih Yılmaz ile yönetim kurulu üyeleri Ahmet Baydar, Celalettin Çakıcı ve Mehmet Günbaş'ın, federasyon başkanı Yıldırım Demirören'le bir araya geldikleri belirtildi.

Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri içinde bulunan TFF merkezinde gerçekleşen nezaket ziyaretinde Demirören'e, Atiker Konyaspor forması hediye edildiği aktarıldı.

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