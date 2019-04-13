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13.04.2019 - 00:18 | | AA

Konyaspor'a büyük destek!

Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'ide Demir Grup Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Takıma sevgi gösterilerinde bulunan taraftarlar, meşale yaktı ve oyuncuları tribüne çağırdı.

Konyaspor'a büyük destek!
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Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında yarın sahasında Demir Grup Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

İdman, 3 grup halinde yapılan 4'e 1 ve 5'e 3 pas çalışmasıyla devam etti. Yeşil-beyazlı ekibin antrenmanı, taktik ve şut çalışmasıyla sona erdi.

Mide rahatsızlığı bulunan Amir Hadziahmetovic, antrenmana katılmadı. Ömer Ali Şahiner ve Paolo Hurtado ise takımdan ayrı çalıştı.

Öte yandan, çalışmayı izleyen bine yakın yeşil-beyazlı taraftar, antrenmanın ardından teknik heyet ve futbolculara baklava ikram etti.

Takıma sevgi gösterilerinde bulunan taraftarlar, meşale yaktı ve oyuncuları tribüne çağırdı.

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