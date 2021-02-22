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22.02.2021 - 10:02 | | DHA

Konyaspor'da 6 oyuncunun sakatlığı sürüyor

Süper Lig'de 26'ncı haftayı deplasmanda aldığı 3-2lik Yeni Malatyaspor galibiyetiyle ve 30 puanla kapatan İttifak Holding Konyaspor, Gaziantep Futbol Kulübü ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Yeşil-beyazlı ekipde 6 oyuncunun sakatlığı da sürüyor.

Konyaspor'da 6 oyuncunun sakatlığı sürüyor
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Ligin 27'nci haftasında 26 Şubat Cuma günü saat 16.00'da Gaziantep FK ile kendi sahasında karşılaşacak olan Konyaspor çalışmalarını sürdürdü. Teknik direktör İlhan Palut ve yardımcı antrenörler yönetiminde Kayacık Tesislerinde yapılan antrenmana, tedavilerine devam edilen ve takımdan ayrı çalışan Alper Uludağ, Musa Çağıran, Marin Anicic, Volkan Fındıklı katılmazken, Jesse Sekidika takımdan ayrı fizyoterapist Salih Kırışka gözetiminde çalıştı. Yeşil-beyazlı kaleci İbrahim Sehic ise fizyoterapist İlker Arıbaş yönetiminde salonda başladığı çalışmasını sahada kaleci antrenörü Bekir Arpacı nezaretinde gerçekleştirdi.

Yeni Malatyaspor karşılaşmasında ilk 11de forma giyen Konyasporlu oyuncular koşu ile başlayan çalışmayı yenilemeyle tamamladı. Diğer oyuncular da ısınma hareketleri ve pas çalışmasıyla başlayan antrenmanı tempolu koşu ve 5e 5 topla oyun ile devam ettirdi. Antrenman, salonda yapılan kuvvet çalışmasıyla tamamlandı.

Konyasporda 6 oyuncunun sakatlığı sürüyor

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