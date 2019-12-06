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06.12.2019 - 18:18 |

Konyaspor'da Ali Çamdalı ile yollar ayrıldı!

Konyaspor'da Ali Çamdalı'nın sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak feshedildi

Konyaspor'da Ali Çamdalı ile yollar ayrıldı!
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İttifak Holding Konyaspor, futbolculardan Ali Çamdalı ile yollarını ayırdı. 

Konyaspor Kulübünden yapılan açıklamada, "Takım kaptanlarımızdan Ali Çamdalı'nın sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak feshedilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

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İç Anadolu ekibi, ligde topladığı 13 puanla düşme hattının hemen üstünde 14. sırada yer alıyor. Konyaspor ile mukavelesi sezon sonunda sona erecek olan Ali Çamdalı, bu sezon sadece 3 maçta forma şansı bulmuştu.

Konyasporda Ali Çamdalı ile yollar ayrıldı

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