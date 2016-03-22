Konyaspor'da Ali Turan ve Ali Çamdalı tamam

İç transferde daha önce Selim Ay ve Jagos Vukovic ile sözleşme yenileyen Torku Konyaspor defans oyuncusu Ali Turan ve orta saha oyuncusu Ali Çamdalı’yla da 2 yıl daha anlaştı.

Sözleşmeleri sezon sonunda bitecek olan her iki oyuncuyla önümüzdeki günlerde sözleşme yenilenmesi bekleniyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Torku Konyaspor Futbol Şube Sorumlusu Ömer Korkmaz, “Kaptanlarımız Ali Turan ve Ali Çamdalı 2 yıl daha bizimle beraberler. Bu hafta içinde imzaların atılmasını bekliyoruz” dedi.

Fenerbahçe’den kiralık olan ancak sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Samuel Holmen için ise Korkmaz, “Holmen’in ücretinin yüzde 60’ını Konyaspor ödüyor. Bu bize bizim kadro planlamalarımızın üzerinde. Eğer anlaşırsak Holmen’in kalmasını istiyoruz. Türkiye’de en keyif alarak oynadığı takım Konyaspor. Görüntü olarak Konya’da mutlu gözüküyor” diye konuştu.

Öte yandan sezon sonu sözleşmeleri bitecek olan oyuncular için de çalışmalar yaptıklarını ifade eden Ömer Korkmaz, “Sezon sonunda sözleşmesi biten Mehmet Uslu ve Kibong ile de görüşeceğiz. Uygun şartlarda bu iki oyuncuyla yola devam etmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.