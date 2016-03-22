Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerKonyaspor Haberleri Konyaspor'da Ali Turan ve Ali Çamdalı tamam
22.03.2016 - 11:43 |

Konyaspor'da Ali Turan ve Ali Çamdalı tamam

Torku Konyaspor, iç transferde takım kaptanları olan Ali Turan ve Ali Çamdalı ile 2 yıllık anlaşma sağladı.

Konyaspor'da Ali Turan ve Ali Çamdalı tamam
ABONE OL

İç transferde daha önce Selim Ay ve Jagos Vukovic ile sözleşme yenileyen Torku Konyaspor defans oyuncusu Ali Turan ve orta saha oyuncusu Ali Çamdalı’yla da 2 yıl daha anlaştı.

Sözleşmeleri sezon sonunda bitecek olan her iki oyuncuyla önümüzdeki günlerde sözleşme yenilenmesi bekleniyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Torku Konyaspor Futbol Şube Sorumlusu Ömer Korkmaz, “Kaptanlarımız Ali Turan ve Ali Çamdalı 2 yıl daha bizimle beraberler. Bu hafta içinde imzaların atılmasını bekliyoruz” dedi.

Fenerbahçe’den kiralık olan ancak sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Samuel Holmen için ise Korkmaz, “Holmen’in ücretinin yüzde 60’ını Konyaspor ödüyor. Bu bize bizim kadro planlamalarımızın üzerinde. Eğer anlaşırsak Holmen’in kalmasını istiyoruz. Türkiye’de en keyif alarak oynadığı takım Konyaspor. Görüntü olarak Konya’da mutlu gözüküyor” diye konuştu.

Öte yandan sezon sonu sözleşmeleri bitecek olan oyuncular için de çalışmalar yaptıklarını ifade eden Ömer Korkmaz, “Sezon sonunda sözleşmesi biten Mehmet Uslu ve Kibong ile de görüşeceğiz. Uygun şartlarda bu iki oyuncuyla yola devam etmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

    Skorer Mutfak - 2 Temmuz 2020
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Son dakika transfer haberleri | Slimani dönüyor! Sivasspor...
      Son dakika transfer haberleri | Slimani dönüyor! Sivasspor...
    2. Ali Düşmez: Kupa finalini şartlar uygun olursa seyircili oynatmak istiyoruz
      Ali Düşmez: Kupa finalini şartlar uygun olursa seyircili oynatmak istiyoruz
    3. Son dakika transfer haberleri | Talisca Çinli oluyor!
      Son dakika transfer haberleri | Talisca Çinli oluyor!
    4. Feyenoord, Orkun Kökçü'nün sözleşmesini 2025 yılına kadar uzattı
      Feyenoord, Orkun Kökçü'nün sözleşmesini 2025 yılına kadar uzattı
    5. Göztepe'de İlhan Palut'tan operasyon!
      Göztepe'de İlhan Palut'tan operasyon!



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Djokovic'in koronavirüs testi negatif çıktı

    Djokovic'in koronavirüs testi negatif çıktı

    Altınordu'ya 1 puan yeter

    Altınordu'ya 1 puan yeter

    Son dakika | Galatasaray'a Marcao müjdesi! Takımla çalıştı...

    Son dakika | Galatasaray'a Marcao müjdesi! Takımla çalıştı...

    Alanyaspor kafayı çalıştırdı!

    Alanyaspor kafayı çalıştırdı!

    Sıradaki Haber