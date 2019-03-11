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11.03.2019 - 12:28 | | İHA

Konyaspor'da Ali Turan'a büyük tepki!

Ali Turan, 90+3 dakikada kaleci Serkan’dan aldığı topu rakibine kaptırarak Kagawa'nın golüne katkı sağlayınca Konyaspor Beşiktaş karşısında sahadan mağlubiyetle ayrıldı. 35 yaşındaki oyuncuya sporseverler sosyal medyadan yoğun tepki gösterdi.

Konyaspor'da Ali Turan'a büyük tepki!
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Beşiktaş ile oynanan maçın 82. dakikasında Mücahit Can Akçay’ın yerine giren Ali Turan, 90+3 dakikada kaleci Serkan’dan aldığı topu rakibine kaptırarak Kagawa'nın golüne katkı sağlayınca yeşil-beyazlılar sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Son zamanlarda formsuzluğu ile dikkat çeken 35 yaşındaki oyuncuya sporseverler sosyal medyadan yoğun tepki gösterdi. Taraftarlar, "Ali Turan artık emeklilik dilekçesini vermeli", "Ali Turan miadını doldurmuş", "Ali Turan’a bir top hediye edin bıraksın bizi" şeklinde paylaşımlarda bulundu.

6 maçtır 3 puana hasret

Teknik direktör Aykut Kocaman’ın 14. haftada takımın başına geçmesinden sonra yükselişe geçen Konyaspor, oynadığı son 6 maçta 3 puana hasret kaldı.

Son olarak 27 Ocak’ta Konya’da oynanan maçta Antalyaspor’u 2-0 mağlup eden yeşil beyazlılar bu maçtan sonra deplasmanda Bursaspor ile 0-0, iç sahada Malatyaspor ile 1-1, deplasmanda Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalırken, peş peşe oynadığı iç sahada maçlarında Kayserispor’a 1-0 mağlup olup Göztepe ile 1-1 berabere kalarak fikstür avantajını lehine kullanamadı.

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