Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerKonyaspor Haberleri Konyaspor'da Amar Rahmanovic imzaladı
21.01.2021 - 10:05 | | Salih BÜYÜKSAMANCI/KONYA,(DHA)-

Konyaspor'da Amar Rahmanovic imzaladı

Yeşil-beyazlı ekip, FK Sarajevo ekibinde forma giyen Amar Rahmanovic ile 1.5 + 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Konyaspor'da Amar Rahmanovic imzaladı
ABONE OL

İTTİFAK  Holding Konyaspor,  FK Sarajevo takımından Amar Rahmanovic ile 1.5 + 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Bosnalı oyuncu Amar Rahmanovic, sağlık kontrolünden sonra Medaş Konya Büyükşehir Belediye Stadı'na gelerek imza törenine katıldı. Törene kulübün genel menajeri Seçkin Özdil katıldı. 

Bosna Hersek Premier Ligi takımlarından FK Sarajevoda bu sezon 19 maçta sahaya çıkan 6 gol ve 6 asistle oynayan Amar Rahmanovic aynı zamanda milli takımın da formasını giyiyor. Orta saha ve on numara pozisyonlarında oynayan Amar Rahmanovic, yeşil beyazlı kulüpte 29 numaralı formayı giyecek.

Konyasporda Amar Rahmanovic imzaladı

 

 

Merih Demiral'ın kupa coşkusu! Pirlo'yu böyle kucakladı...
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Bandırma, kaldığı yerden devam etmek istiyor
    Bandırma, kaldığı yerden devam etmek istiyor
  2. Antalyaspor'da 6 eksik
    Antalyaspor'da 6 eksik
  3. Cedi 25 sayı attı, Cavaliers kazandı
    Cedi 25 sayı attı, Cavaliers kazandı
  4. Deplasmanda 3 maç sonra kazandılar
    Deplasmanda 3 maç sonra kazandılar
  5. Fenerbahçe Beko, CSKA'nın konuğu
    Fenerbahçe Beko, CSKA'nın konuğu



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Lider Beşiktaş, Karagümrük'e konuk oluyor! Karagümrük-Beşiktaş maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda?

Lider Beşiktaş, Karagümrük'e konuk oluyor! Karagümrük-Beşiktaş maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda?

Petkimspor, İlkan Karaman'ı transfer etti

Petkimspor, İlkan Karaman'ı transfer etti

Konyaspor'da Amar Rahmanovic imzaladı

Konyaspor'da Amar Rahmanovic imzaladı

TOFAŞ'ta grup liderliğiyle gelen tur sevinci

TOFAŞ'ta grup liderliğiyle gelen tur sevinci

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet