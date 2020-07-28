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28.07.2020 - 10:37 | | Tolga YANIK/KONYA, (DHA)-

Konyaspor'da Bülent Korkmaz bilmecesi

İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, geçen hafta yaptığı basın açıklamasında, yönetimin kongre kararı alması ve kulüp başkanı Hilmi Kulluk'un aday olmayacağını söylemesi üzerine yeni sezonda Başkan Kulluk'un devam etmediği takdirde kendisinin de görevini bırakacağını belirtmişti.

Konyaspor'da Bülent Korkmaz bilmecesi
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Korkmaz, sezonun son maçının ardından düzenlenen basın açıklamasında da sözünün arkasında olduğunu belirtti. Başkan Hilmi Kulluk da dün yeniden aday oymayacağını tekrar açıkladı. Gözler ise Bülent Korkmaz'ın bundan sonra göreve devam edip, etmeyeceğine çevrildi.  

Konyaspor, Süper Lig'in 21'inci haftasında karşılıklı anlaşarak takımın başından ayrılan Aykut Kocaman'dan boşalan teknik direktörlük görevine Bülent Korkmaz'ı getirdi. Tecrübeli teknik adam yeşil-beyazlı ekibin başında çıktığı 13 lig maçında, 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. Yeşil beyazlılar özellikle ligin bitime yakın şampiyonluğun iki adayı Medipol Başakşehir ve Trabzonspor'u yenerek ligde kalmayı başardı. Konyaspor topladığı 36 puanla ligi 13'üncü sırada tamamladı. 

Konyasporda Bülent Korkmaz bilmecesi

BAŞKANIN KALMASI ŞARTI 
Bülent Korkmaz, Aytemiz Alanyaspor maçı öncesi yaptığı açıklamalarda takımın başında kalmak için şartının başkan Hilmi Kulluk'un görevde olmasını gösterdi. Korkmaz açıklamasında, "Birinci şartım başkanımız devam edecekse ben de devam ederim. Zaten kontratım var. İkinci şartım ise şehrin ileri gelenlerinin desteklemesi lazım. Desteklemezse ben bırakacağım. Çünkü başkanımız ve yöneticilerimiz fedakarca bu kadar zahmete katlanıyorlarsa herkesin taşın altına elini değil gövdesini koyması lazım" dedi.

Korkmaz, Aytemiz Alanyaspor maçı sonrası düzenlenen basın toplantısında da sözünün arkasında olduğunu vurguladı. 

HİLMİ KULLUK ADAY OLMAYACAK  
İttifak Holdingi Konyaspor Başkanı Hilmi Kulluk dün yaptığı yazılı açıklamada 7 Ağustos tarihinde düzenlenmesi planlanan genel kurulda aday olmayacağını açıkladı. Kulluk, "Genel kurulda aday olmayacağız. Bu süreçte Konyaspor’umuzu daha yükseğe taşıyacak, bu şehrin kutsal emanetine gözü gibi bakacak iş adamlarımız muhakkak çıkacaktır. Mahkeme kadıya mülk değildir. Bu bir bayrak yarışıdır ve Konyaspor bu şehrin şah damarıdır. Özenle korunmalı ve her kesimden destek olunmalıdır. Kulübümüz çok daha iyi başkanlara ve yönetimlere layıktır'' sözlerine yer verdi.

GÖZLER BÜLENT KORKMAZ'A ÇEVRİLDİ 
Hilmi Kulluk'un bu açıklamasından sonra gözler, 1 yıl daha sözleşmesi olan Bülent Korkmaz'ın, bundan sonra göreve devam edip, etmeyeceğine çevrildi.  

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