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25.09.2014 - 19:54 | | AA

Konyaspor'da Erciyesspor hazırlıkları

Spor Toto Süper Lig'de Torku Konyaspor, Suat Altın İnşaat Kayseri Erciyesspor maçı hazırlıklarına başladı.

Konyaspor'da Erciyesspor hazırlıkları
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Tatlıcak Tevfik Lav Tesisleri'nde, teknik direktör Mesut Bakkal yönetimindeki antrenman, koşu ve ısınma hareketleri ile başladı.

Hacettepespor maçında forma giyen oyuncular, ayak tenisi ve koşunun ardından antrenmanı tamamladı. Diğer oyuncular ise topla yapılan ısınma hareketleri, pas ve şut çalışmasının ardından çift kale maç oynadı.

Sakatlıkları süren Hasan Kabze ve Djalma Campos antrenmanda yer almadı. Oğuzhan Demirci ve Uğur İnceman ise takımdan ayrı çalıştı.

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