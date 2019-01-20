Konyaspor'da galibiyet sevinci

Atiker Konyaspor'un Erzurumspor karşısında galibiyeti getiren gollerini atan Ömer Ali Şahiner ve Volkan Fındıklı, değerli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Spor Toto Süper Lig'in 18'inci haftasında deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 2-1 mağlup eden Atiker Konyaspor'da takımının ilk golünü atan Ömer Ali Şahiner, galip geldikleri için çok mutlu olduğunu belirtti. Kulübün resmi internet sitesine açıklamalarda bulunan Şahiner, "Gerek hava gerekse saha koşulları maçın zorluk derecesini 1-2 kat daha arttırdı. Buraya gelirken hedefimiz takım olarak birlikte oynayarak 3 puanla dönmekti. Saha zemininin kötü olması iyi ve güzel futbol oynamamız anlamında bizi biraz zorladı. Rakibimizin daha alışık olduğu bir ortam ve atmosfer vardı. Fakat biz birlikte oynayarak, kapanarak ve yakaladığımız kontratakları değerlendirerek maçı kazanmasını bildik. Bu anlamda tüm takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Buraya gelerek bizi destekleyen taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. İnşallah iç sahada oynayacağımız Antalyaspor maçını da kazanarak ikinci yarıya iyi başladığımız gibi devam ettirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"SAHA VE HAVA KOŞULLARI MAÇIN ÖNÜNE GEÇTİ"

Takımına galibiyeti getiren golü atan Volkan Fındıklı ise hava ve saha koşullarının maçın önüne geçtiğini söyledi. Fındıklı, "Bakıldığında maçın önüne geçen saha ve hava koşulları vardı. Hazırlık döneminden sonra oyunsal anlamda kendimizi geliştirdiğimizi düşünüyorum. Bunları sahaya yansıtmak istiyorduk. Fakat bunun öncesinde şartlara uygun bir mücadele sergilemek zorunda kaldık. Takım halinde birlikte hareket ederek, iyi mücadele ederek sağlam durduğumuzu ve bulduğumuz pozisyonları da gole çevirerek galip geldiğimizi düşünüyorum. Bu maçta daha çok rakibin pozisyonlarını kesme, daha çok topla buluşma ve pas yaptırma adına sahada yer aldım. Ofansif anlamda daha fazla şeyler yapmak isterdim. Ama saha ve hava koşulları buna elverişli değildi. Buna göre oynadık ve sonucu aldık" şeklinde konuştu.

"Hava ve saha koşullarına rağmen 3 puanı almayı bildik"

Bu arada Atiker Konyaspor'un ikinci başkanı Selçuk Aksoy, Erzurumspor karşısında hava ve saha koşullarına rağmen iyi mücadele ederek 3 puanı aldıklarını söyledi.

2-1 galip geldikleri Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının ardından açıklamalarda bulunan Selçuk Aksoy, "İkinci yarının başlangıç maçıydı. Daha önce de söylediğimiz gibi ikinci yarıya galibiyetle başlangıç yaparak üst sıralara tırmanmayı hedefliyorduk. Hem saha zemininden, hem de soğuk hava ve hava şartlarından dolayı zor bir maç oldu. Ama sonuçta galibiyetle ayrılmak güzeldi. 2-0 öne geçtikten sonra maç daha farklı bir noktaya gidebilirdi. Ama talihsiz yenen golden sonra maç biraz sıkıştı. Sonunda galip gelmek bizim adımıza güzeldi. İnşallah önümüzdeki hafta kendi sahamızda oynayacağımız Antalyaspor maçı ile bu çıkışımızı sürdürmek istiyoruz. Takımımızın kamp dönemi sonrasındaki ilk maçıydı. Zaman içerisinde uyum sorununun ortadan kalkarak daha iyi şekilde futbolun sonuca yansıyacağını düşünüyorum. Soğuk havaya rağmen buraya gelen ve takımımızı destekleyen taraftarlarımıza da teşekkür etmek istiyorum. Yine soğuk havada ve bu zeminde mücadele eden başta kendi oyuncularımız olmak üzere tüm futbolculara da öz verili mücadelelerinden dolayı teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.