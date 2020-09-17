Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerKonyaspor Haberleri Konyaspor'da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları
17.09.2020 - 17:32 | | KONYA (AA) -

Konyaspor'da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları

İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 2. haftasında 19 Eylül Cumartesi günü deplasmanda Gençlerbirliği ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Konyaspor'da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları
ABONE OL

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Çabukluk hareketlerinin ardından şut ve gol çalışmasıyla devam eden idman, taktik çalışma ve çift kale maçla sona erdi.

Trabzonspor, Afobe'yi duyurdu!
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Son Dakika | PFDK kararları açıklandı!
    Son Dakika | PFDK kararları açıklandı!
  2. Son dakika - Alanyaspor'un Avrupa'daki rakibi Rosenborg oldu
    Son dakika - Alanyaspor'un Avrupa'daki rakibi Rosenborg oldu
  3. Özgür Ekmekçioğlu: Altay’a hizmet için görevdeyiz
    Özgür Ekmekçioğlu: Altay’a hizmet için görevdeyiz
  4. Son dakika - Trabzonspor'un yeni transferi Baker İstanbul'da
    Son dakika - Trabzonspor'un yeni transferi Baker İstanbul'da
  5. Bundesliga'da Bayern Münih-Schalke 04 maçı seyircisiz oynanacak
    Bundesliga'da Bayern Münih-Schalke 04 maçı seyircisiz oynanacak



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Maça saatler kaldı! Neftçi Bakü-Galatasaray maçı hangi kanalda yayınlanacak, saat kaçta başlayacak?

Maça saatler kaldı! Neftçi Bakü-Galatasaray maçı hangi kanalda yayınlanacak, saat kaçta başlayacak?

Son dakika haberleri - Altınordu’ya Cengiz Ünder müjdesi

Son dakika haberleri - Altınordu’ya Cengiz Ünder müjdesi

TFF'den Azerbaycan Futbol Federasyonuna teşekkür

TFF'den Azerbaycan Futbol Federasyonuna teşekkür

Transfer Haberleri | Fenerbahçe'de Diego Perotti sesleri! Anlaşma tamam...

Transfer Haberleri | Fenerbahçe'de Diego Perotti sesleri! Anlaşma tamam...

Sıradaki Haber