Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerAtiker Konyaspor Haberleri Konyaspor'da Guilherme 4 hafta sahalardan uzak kalacak
23.06.2020 - 12:27 | | Tolga YANIK/KONYA, (DHA) -

Konyaspor'da Guilherme 4 hafta sahalardan uzak kalacak

İTTİFAK Holding Konyaspor'un Brezilyalı sol beki Guilherme Sitya'nın sakatlığı nedeniyle 4 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

Konyaspor'da Guilherme 4 hafta sahalardan uzak kalacak
ABONE OL

Süper Lig'in 28'inci haftasında, Konyaspor'un evinde 2-2 berabere kaldığı Demir Grup Sivasspor maçının 43'üncü dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan 30 yaşındaki Guilherme Sitya'nın, yapılan kontrollerinde sağ üst arka adalesinde yırtık ve kanama tespit edildi.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Sivasspor maçında sakatlanarak oyundan çıkan futbolcumuz Guilherme Sitya'nın yapılan tetkiklerinde sağ üst arka adalesinde (hamstring) grade 2A ( 2'nci derece) zarda ve kasta yırtık ile kanama tespit edilmiştir. Oyuncumuzun rehabilitasyonu 4 hafta sürecektir" denildi.

Yeşil-beyazlı ekipte Gençlerbirliği maçında sakatlanan Hurtado'nun da sahalardan 3 hafta uzak kalacağı açıklanmıştı.

Skorer Mutfak | 23 Haziran 2020
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Galatasaray transfer haberleri | Galatasaray'dan Beto'ya 2 yıllık resmi teklif...
    Galatasaray transfer haberleri | Galatasaray'dan Beto'ya 2 yıllık resmi teklif...
  2. Türkiye Futbol Federasyonu MHK Hazırlık Kampı'nın ilk bölümü tamamlandı
    Türkiye Futbol Federasyonu MHK Hazırlık Kampı'nın ilk bölümü tamamlandı
  3. 12 hafta sonra "dipten" çıkan Kayserispor'da umutlar yeşerdi
    12 hafta sonra "dipten" çıkan Kayserispor'da umutlar yeşerdi
  4. Avrupa futbolunun "seri" şampiyonları
    Avrupa futbolunun "seri" şampiyonları
  5. Süper Lig'e yükselme yolunda son 5 hafta heyecanı
    Süper Lig'e yükselme yolunda son 5 hafta heyecanı



İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Adana Demirspor, Süper Lig hedefine adım adım ilerliyor

Adana Demirspor, Süper Lig hedefine adım adım ilerliyor

Trabzon’da spor tesislerinde katı kurallar uygulanıyor

Trabzon’da spor tesislerinde katı kurallar uygulanıyor

Serdar Kulbilge: “Türk futboluna ve kalecilerine borcumuz var”

Serdar Kulbilge: “Türk futboluna ve kalecilerine borcumuz var”

Süper Lig haberleri | Denizlispor kendi göbeğini kendi kesecek

Süper Lig haberleri | Denizlispor kendi göbeğini kendi kesecek

Sıradaki Haber