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17.06.2020 - 14:58 | | KONYA (İHA) -

Konyaspor’da hazırlıklar sürüyor

Konyaspor, Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

Konyaspor’da hazırlıklar sürüyor
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Konyaspor, 21 Haziran Pazar günü iç sahada oynayacağı Sivasspor maçının hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Bülent Korkmaz ve yardımcı antrenörler yönetiminde Kayacık Tesisleri'nde yapılan antrenman koşu ve ısınma hareketleri ile başlarken, pas ve şut çalışması ile devam etti. Gruplara ayrılan oyuncular topla oyun ve çift kale maç ile antrenmanı tamamladı.

Konyaspor’da hazırlıklar sürüyor

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