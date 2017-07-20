Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerKonyaspor Haberleri Konyaspor'da hedef ilk 6
20.07.2017 - 11:51 | | KONYA (AA)

Konyaspor'da hedef ilk 6

Konyaspor Kulübü Başkan Yardımcısı Baydar, "Hocamızın sisteminin ne kadar oturup oturmayacağını önümüzdeki sezonda göreceğiz. Daha seri ve seyir zevki veren bir oyun sergileyeceğimizi düşünüyorum" dedi.

Konyaspor'da hedef ilk 6
ABONE OL

Konyaspor Kulübü Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü Ahmet Baydar, yeni sezonda seyir zevki veren futbol oynayacaklarını söyledi.

Ahmet Baydar, yeşil-beyazlı ekibin yeni teknik kadrosu ile kamp çalışmalarını AA muhabirine değerlendirdi.

Erzurum kampının çok iyi geçtiğini belirten Baydar, "Erzurum'da takımımızın durumunu görmek için iki hazırlık karşılaşması oynadık. Özellikle Kayserispor ile oynadığımız müsabakada ileriye dönük olumlu işaretler aldık." dedi.

Baydar, teknik direktör Mustafa Reşit Akçay'ın Erzurum kampında gençleri ve yeni transferlerin takıma uyum sürecini görme şansı yakaladığını kaydederek, "Yaptığımız görüşmelerde hocamız bize, takımın geldiği noktadan memnun olduğunu belirtti. Erzurum'un ardından Avusturya'da kampa giren takımımız yoğun şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Diğer taraftan transfer çalışmalarımız da aralıksız devam ediyor. Yeni bir sistem oturtulmaya çalışıldığı için biraz sabretmemiz gerekecek. Gelecek, Atiker Konyaspor için çok daha güzel olacak." ifadelerini kullandı.

Hedef ilk 6

Akçay'ın sistemini yavaş yavaş oturtmaya başladığına dikkati çeken Baydar, şöyle konuştu: "Hocamızın sisteminin ne kadar oturup oturmayacağını önümüzdeki sezonda göreceğiz. Antrenmanlardan gördüğümüz kadarıyla bu sene daha agresif bir Konyaspor seyredeceğiz. Daha seri ve seyir zevki veren bir oyun sergileyeceğimizi düşünüyorum. Ligde puan önemli. İlk 6'nın içerisinde olacağımızı düşünerek çalışmalarımızı yapıyoruz. Ligde koyduğumuz hedeften sonra inşallah Avrupa'da da başarılı oluruz diye umut ediyoruz. Hocamız bu konuda zaten tecrübeli ve geçmişte kendisini ispat etmiştir. Avrupa'da aynı başarıyı göstereceğini düşünüyorum."

"Ana kadromuza önemli isimleri transfer ettik"

Takımın iskelet kadrosunun büyük ölçüde korunduğunu vurgulayan Baydar, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ana kadromuza önemli isimleri transfer ettik. 2017-2018 futbol sezonundan beklentilerimiz yüksek. Üç kulvarda farklı bir anlayışla mücadele edeceğiz ve Süper Lig'e yine damga vuracağımıza inanıyorum. Taraftarlarımızla birlikte geçtiğimiz sezonlarda olduğu gibi yine bir bütün olursak sıralamada ilk 6 içinde olabiliriz. Takımımıza ve hocamıza güveniyoruz." Oyunculardan Barry Douglas ve Jagos Vukovic'in kendi istekleriyle ayrıldıklarını anlatan Baydar, pilot takımları Anadolu Selçukspor'dan Seddar Karaman, Özkan Taştemur ve Burak Saban'ın yanı sıra başka takımlara kiraladıkları İsmail Güven, İbrahim Alan ve Vedat Bora'nın da ekibe dahil olduğunu hatırlattı.

Podolski, Türkiye'nin ve futbolun gündemini değerlendirdi
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Alanyaspor kafayı çalıştırdı!
    Alanyaspor kafayı çalıştırdı!
  2. Son dakika | Barcelona, Sarunas Jasikevicius'u resmen açıkladı
    Son dakika | Barcelona, Sarunas Jasikevicius'u resmen açıkladı
  3. Yeni Malatyaspor ligde kalacak! İddialı açıklama...
    Yeni Malatyaspor ligde kalacak! İddialı açıklama...
  4. Türkiye E-spor Futbol Ligi'nde derbiyi Gençlerbirliği kazandı
    Türkiye E-spor Futbol Ligi'nde derbiyi Gençlerbirliği kazandı
  5. Podolski'den Max Kruse açıklaması
    Podolski'den Max Kruse açıklaması



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Trabzonspor, Hüseyin Çimşir ile seriyi sürdürmek istiyor

Trabzonspor, Hüseyin Çimşir ile seriyi sürdürmek istiyor

Atiba Hutchinson: Beşiktaş'ta devam etmek istiyorum

Atiba Hutchinson: Beşiktaş'ta devam etmek istiyorum

Başakşehir'de sol beke iki aday: Hasan Ali ve Rybus

Başakşehir'de sol beke iki aday: Hasan Ali ve Rybus

Real Madrid - Getafe maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

Real Madrid - Getafe maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

Sıradaki Haber