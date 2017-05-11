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11.05.2017 - 08:18 |

Konyaspor'da İbrahim Üzülmez sesleri

Atiker Konyaspor’da gelecek sezonun planlaması hızla yapılırken hoca adayları da netleşmeye başladı.

Konyaspor'da İbrahim Üzülmez sesleri
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Aykut Kocaman’ın sezon sonunda Fenerbahçe’ye imza atmasına kesin gözle bakan yönetimin aklındaki ilk isim İbrahim Üzülmez...

Gençlerbirliği’ni ateş hattından çıkarıp Avrupa potasına kadar çıkaran genç hoca, son olarak Gaziantepspor’da çalışmıştı. Birçok teklif almasına rağmen bir sezonda 3 takım çalıştıramama kuralından ötürü yeni sezon için gelen önerileri değerlendirmeye başlayan Üzülmez’e Konyaspor camiasının çok sıcak baktığı ifade edildi.

Aykut Kocaman’ın durumunun netleşmesinin ardından Yeşil- Beyazlılar’ın Üzülmez’le masaya oturması bekleniyor. 1. Lig takımlarının da gelecek sezon için kanca attığı başarılı teknik adamın kariyerini Süper Lig’de devam ettirmek istediği öğrenildi. Üzülmez’in adı bir süredir Bursaspor’la da anılıyor.(Fanatik)

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