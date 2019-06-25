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25.06.2019 - 15:46 |

Konyaspor'da kombine biletlere yoğun ilgi

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Konyaspor'un, 2019-2020 sezonunda Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynayacağı iç saha maçlarında geçerli olacak kombine biletler bugün satışa çıkarıldı.

Konyaspor'da kombine biletlere yoğun ilgi
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Kulüpten yapılan açıklamada, Konyaspor'da yeni sezon kombine kartlarının satışına bugün saat 11.00'de başlandığı belirtildi.

Taraftarların stadyum gişelerinden ve internet üzerinden satışlara yoğun ilgi gösterdiği kaydedilen açıklamada, "Kombinelerin satışa çıkmasıyla birlikte yeşil-beyazlı taraftarlar, sıcak havaya rağmen gişeler önünde uzun kuyruklar oluşturdu. İnternet üzerinden de satışlara ilgi gösteren Konyasporlular, ilk 45 dakika içinde 4 bin 326 kombine kart satın aldı." ifadelerine yer verildi.

Yeni sezon için kombine kartlar, 100 ile bin 300 lira arasında değişen fiyatlarla satışa sunuldu.

Öte yandan, passolig kartlarının 2019-2020 sezonu boyunca geçerli olabilmesi için kart vizesinin 1 Haziran 2020 tarihine kadar uzatılmış olması gerektiği vurgulandı.

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