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18.10.2018 - 14:55 | | KONYA (AA)

Konyaspor'da milli futbolcular idmana katıldı

Atiker Konyaspor'da milli takımlardan dönen kaleci Serkan, Hadziahmetovic, Milosevic ve Skubic de idmanda yer aldı.

Konyaspor'da milli futbolcular idmana katıldı
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Atiker Konyaspor'da Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları - Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında 21 Ekim Pazar günü deplasmanda Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Daha sonra 5'e 2 pas çalışması yapan futbolcular, pres ve top kapma ile idmanı sürdürdü.

Antrenman, savunma ve hücum çalışmasıyla tamamlandı.

Öte yandan milli takımlardan dönen Serkan Kırıntılı, Amir Hadziahmetovic, Deni Milosevic ve Nejc Skubic de antrenmana katıldı.

Skubic'in ayrı çalıştığı idmana, Uğur Demirok, Abdou Razack Traore, Paolo Hurtado ve Wilfred Moke ise katılmadı.

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