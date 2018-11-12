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12.11.2018 - 14:46 |

Konyaspor'da Rıza Çalımbay ile yollar ayrıldı

Atiker Konyaspor, teknik direktör Rıza Çalımbay ile yollarını ayırdığını resmen açıkladı.

Konyaspor'da Rıza Çalımbay ile yollar ayrıldı
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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atiker Konyaspor yaptığı resmi açıklamayla teknik direktör Rıza Çalımbay ile yolların ayrıldığını duyurdu. Konyaspor, bu hafta evinde Ankaragücü'nü 2-0 mağlup etmişti.

Ayrıca Konyaspor yaptığı açıklamada yeni teknik direktör için bu akşam yönetim kurulu toplantısı yapılacağını da açıkladı.

Resmi açıklama: 'Toplantı sonrasında görülen lüzum üzerine...'

Yönetim Kurulumuz teknik direktörümüz Sayın Rıza Çalımbay ile yapmış olduğu toplantı sonrasında görülen lüzum üzerine kendisi ile devam etmeme kararı almıştır. Sayın hocamız Süper Lig’in en önemli, tecrübeli teknik adamlarından biridir ve kulübümüze önemli katkıları olmuştur. Bu bağlamda Sayın Teknik Direktörümüz Rıza Çalımbay ve ekibine hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyoruz.

Yönetim Kurulumuz konuyla ilgili bu akşam durum değerlendirmesi yapmak üzere toplanacak ve en kısa sürede takımın başına geçebilecek isimlerle ilgili yol haritasını belirleyecektir.

Kamuoyuna duyurulur…

ATİKER KONYASPOR KULÜBÜ'

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