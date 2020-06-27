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27.06.2020 - 01:18 | | AA

Konyaspor'da Selçuk Aksoy'dan hakem tepki!

Konyaspor Kulübü İkinci Başkanı Selçuk Aksoy, Beşiktaş'a 3-0 mağlup oldukları müsabakada haksızlığa uğradıklarını savundu.

Konyaspor'da Selçuk Aksoy'dan hakem tepki!
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Konyaspor Kulübü İkinci Başkanı Selçuk Aksoy, Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş'a 3-0 mağlup oldukları müsabakada haksızlığa uğradıklarını savundu. 

Vodafone Park'ta oynanan karşılaşmanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Aksoy, İstanbul'a puan veya puanlar almak için geldiklerini belirterek, "Hedeflerimiz vardı ama maalesef dış etkenler, hakemlerin vermiş olduğu yanlış kararlarla maçın skoruna ciddi şekilde etki ettiler." ifadesini kullandı. 

Karşılaşmanın 15. dakikasında İttifak Holding Konyasporlu futbolcu Amir Hadziahmetovic'in kırmızı kart görmesine neden olan pozisyonu değerlendiren Selçuk Aksoy, "Amir'in kırmızı kartından önce Vida'nın son adam olarak topu elle kesmesi, orada çok ilginçtir ki VAR'dan Ümit Öztürk'ün uyarıda bulunmaması... Bunu bu sezon birçok kez yaşadık. Konyaspor'a bir haksızlık daha yapıldı. Amir'in kırmızı kart gördüğü pozisyon Vida'nın eliyle oynadığı pozisyondan sonra geldi. Acı olan bir şey, bu görüntü yayıncı kuruluşta dakikalar sonra ekrana geldi ve hiç tartışılmadı bile. Vida'nın tekrar Milosevic'e darbesi var. Maalesef hakem bunu sarı kartla değerlendirdi. Beşiktaş'a karşı 10 kişi oynamanın faturasını bize kestiler. Maçın değerlendirilecek bir tarafı yok. İttifak Holding Konyaspor'un bu hafta biletini kestiler." diye konuştu. 

Konyasporda Selçuk Aksoydan hakem tepki

Selçuk Aksoy, sözlerini şöyle tamamladı: 

"Sezon başında üst sıralar için takım kurduk. İyi bir kadro ve teknik ekibimiz vardı ama maalesef talihsizlikler bu sene yakamızı bırakmadı. Hak etmediğimiz yerlerde mücadele ettik. Devre arasında toparlanmak için uğraştık. Teknik adam değişikliği oldu. Geçen hafta 90. dakikada galibiyeti kaçırdık. Kötü de oynadığımız zamanlar olabilir. Konyaspor'u ligde bırakmak adına elimizden gelen her şeyi yapacağız. Ümit ediyoruz bu sene ligde kalacağız."

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