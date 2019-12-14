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14.12.2019 - 10:08 | | Fanatik

Konyaspor'da Vukovic bitti, Taylan yolda

Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren İttifak Holding Konyaspor, eski futbolcusu Jagos Vukovic ile el sıkıştı. Ayrıca yeşil beyazlı takımın hedefinde Galatasaray'da forma giyen Taylan Antalyalı da var...

Konyaspor'da Vukovic bitti, Taylan yolda
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Ligde oldukça kötü bir ilk yarı geçiren Konyaspor, ara transfer dönemini oldukça hareketli geçirecek. En az 5-6 transfer yapmayı planlayan yeşil-beyazlılar’da anlaşılan ilk isim belli oldu. İç Anadolu ekibi, eski stoperi Jagos Vukovic ile el sıkıştı. 2017’nin Temmuz ayında 2 milyon euro bonservis bedeliyle Olympiakos’a satılan Sırp stoper, Eylül ayında Yunan ekibinden ayrılmıştı.

Bonservisi elinde olan Vukovic, Konyaspor’un teklifine düşünmeden evet dedi. 32 yaşındaki başarılı savunmacı ile Ocak ayında 1.5 senelik mukavele yapılması planlanıyor.

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Taylan da gündemde

Süper Lig kariyerinde toplam 87 maça çıkan 1.95’lik dev savunmacı, bu karşılaşmalarda 9 gollük hücum katkısı da sağlamıştı. Aykut Kocaman yönetimindeki Konyaspor, devre arasında forvet, kanatlar ve orta sahaya mutlaka önemli oyuncular transfer edecek. Gündemdeki isimlerden biri de Galatasaraylı Taylan Antalyalı.

Konyasporda Vukovic bitti, Taylan yolda

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