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10.08.2020 - 13:57 | | Tolga YANIK/KONYA, (DHA)-

Konyaspor'da yeni sezon hazırlıkları başladı

İttifak Holding Konyaspor, yeni sezon hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Konyaspor'da yeni sezon hazırlıkları başladı
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Konyaspor, Süper Lig’de 2020-2021 sezonunun ilk antrenmanını bu sabah Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştirdi. 

Teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde yapılan antrenmana izinli olan Levan Shengelia, Marin Anicic’in yanı sıra takımdan ayrı çalışan ve tedavilerine devam edilen Marko Jevtovic ve Paolo Hurtado katılmadı. Kiralıktan dönen Abdülkerim Bardakçı, Savaş Polat’ın yanı sıra pilot takım 1922 Konyaspor’dan Ekrem Kayılıbal, Seydi Kayasoy, Güray Gazioğlu ve alt yapımızdan Hüseyin Mert Uyanıker de antrenmanda yer aldı. Koşu ve ısınma hareketleri ile başlayan antrenman 5’e 2 ve pas çalışması ile devam etti. Antrenman koşu ve açma-germe hareketleri ile tamamlandı.

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