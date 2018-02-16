Konyaspor'dan Afrin gazisine ziyaret

Konyaspor Kulübü Başkanı Fatih Yılmaz, ziyarette, gazi Ahmet Çetin'e kahramanca mücadelesinden dolayı teşekkür etti.

Mehmetçik'in vatanın ve milletin bekası için çok önemli görevler gerçekleştirdiğini ifade eden Yılmaz, "Atiker Konyaspor Kulübü olarak yöneticisiyle, futbolcusuyla, taraftarıyla her zaman silahlı kuvvetlerimizin yanındayız." dedi.

Gazi Ahmet Çetin ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bizim takımımız maç kaybettiğinde hazmedemiyorum. Babam da aynı şekilde sıkı bir Konyaspor taraftarı. Konyaspor'un hiçbir maçını kaçırmaz. Ben de eski stadyumda hiçbir maçı kaçırmazdım. Maçlara adam toplardım. Beşiktaş maçından da eliniz boş ayrılmayın, dualarım sizinle." diye konuştu.

Konyasporlu futbolcuların ve teknik direktör Mehmet Özdilek'in askerler için hazırladığı klibi Afrin'de izlediklerini ifade eden Çetin, videoyu izleyen tüm askerlerin çok duygulandığını kaydetti.

Gazi Ahmet Çetin, "Videoyu izlediğimde bir Konyalı olarak takımımla ve şehrimle gurur duydum. Silah arkadaşlarım da izlediler ve onlar da çok duygulandılar. Hepimize büyük bir moral oldu." şeklinde konuştu.

Ziyarete katılan futbolcular Selim Ay ve Ömer Ali Şahiner de gazi Ahmet Çetin'i iyileştikten sonra mutlaka bir maçta misafir etmek istediklerini söyleyerek, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Ziyaretin sonunda gazi Ahmet Çetin'e üzerinde isminin yazılı olduğu 42 numaralı forma hediye edildi. Uzman Çavuş Ahmet Çetin, Zeytin Dalı Harekatı'nda yaralanmış, ilk müdahalesinin ardından tedavi için baba ocağı Konya'ya getirilmişti.