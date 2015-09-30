Konyaspor'dan Aykut Kocaman açıklaması!

Konyaspor Kulübü Yönetim Kurulu, teknik direktör Aykut Kocaman ile yolların ayrıldığı şeklindeki haberleri yalanladı. Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Aykut Kocaman ile yolların ayrıldığı şeklinde bazı internet sitelerinde çıkan haberlerin doğru olmadığı belirtilerek, şöyle denildi:

"Akşam saatlerinde internet sitelerinde yer alan haberlerde Torku Konyaspor'umuzun, teknik direktörümüz Aykut Kocaman ile yollarını ayırdığı şeklindeki yalan ve asılsız haberleri büyük bir şaşkınlıkla takip ettik. Her zaman ve her platformda Kocaman ve teknik ekibiyle oyuncularımıza güvenimizin tam olduğunu ifade ettik. Bunu bir kez daha tekrarlamakta fayda görüyoruz ve bu konularda resmi sitemiz haricinde yapılan haberlere itibar edilmemesini taraftarlarımızdan da bekliyoruz. Bu tür yalan ve asılsız haberlerle beraberliğimizi bozmaya çalışmak isteyenler karşısında yönetim, teknik heyet, oyuncu kadrosu ve taraftarlarımızla bütünleşerek, en güzel cevabı alacağımız başarılı sonuçlarla vereceğiz."