Konyaspor'dan Aykut Kocaman açıklaması!

Milli takımın kötü gidişi, Shakthar Donestk iddiaları derken Konyaspor camiasını yine Aykut Kocaman endişesi sardı.

İsmi Fatih Terim’in görevinden ayrılması durumunda milli takımla ciddi şekilde anılan tecrübeli teknik adam hakkında Başkan Ahmet Şan’ın açıklamaları camiayı rahatlattı.

Konyaspor’un patronu, iddialarla ilgili, “Her sezon 2-3 kere bu tür gündemler atlatıyoruz. Bu iddialar kulübümüze zarar veriyor. Kimsenin bir yere gittiği yok” sözlerini sarf etti.

Bu arada Başakşehir’le kozlarını paylaşacak olan Konyaspor dünü taktik çalışmayla geçirdi. Kocaman’ın oyuncularına sık sık uyarılarda bulunduğu öğrenildi. (Fanatik)