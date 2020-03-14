14.03.2020 - 20:32 |
Konyaspor'dan gol göndermesi! Fenerbahçe...
Konyaspor, Fenerbahçe maçında yaşanan çizgi tartışmasıyla ilgili göndermede bulundu.
Konyaspor'dan Fenerbahçe maçında yaşanan tartışmalı pozisyon hakkında paylaşım geldi
Paylaşımda "Golün tanımı : Futbol, hentbol, hokey ve buz hokeyi gibi spor müsabakalarında, topun kale çizgisini geçmesi ile kazanılan sayının isimdir." ifadeleri kullanıldı.
NE OLMUŞTU
Maçın 16. dakikasında Ömer Ali Şahiner'in kafa vuruşu kaleci Harun'da kaldı. Konyasporlu futbolcular topun içeride olduğu yönünde itirazda bulundu. Hüseyin Göçek, VAR'la konuştu. Tamamının çizgiyi geçmediği kararı verildi.
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