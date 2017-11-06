Konyaspor'dan hakem Cüneyt Çakır'a tepki

Kulübü Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü Ahmet Baydar, Süper Lig'de Demir Grup Sivasspor ile deplasmanda yaptıkları maçın hakemiCüneyt Çakır'a, verdiği kararlar nedeniyle tepki gösterdi.

Baydar, kulübün internet sitesinden yaptığı açıklamada, ligin ilk maçından bugüne sayısız kez sonucu direkt etkileyen kararlar nedeniyle puan kayıpları yaşadıklarını ileri sürdü.

Demir Grup Sivasspor ile yaptıkları maçta hakem Cüneyt Çakır'ın, aleyhlerine verdiği penaltı kararına değinen Baydar, şunları kaydetti:

"Karşılaşmanın hakemi Cüneyt Çakır'ın, 1-0 öndeyken aleyhimize verdiği penaltı, 'neden çalındığı belli olmayan düdükler kategorisinde' dünya futbol tarihinde ilk sıralarda yer almaya namzet bir karar olmuştur. Meseleyi sadece bir hakem hatası olarak ele alırsak, hakemlerin hata yapmalarını normalleştirir, hatta teşvik ederiz. Bir takımın kaderini değiştiren ve sonucu etkileyen böylesi kararların mutlaka bir karşılığının olması gerekmektedir. Sayın Çakır'ın özellikle yurt dışında çıktığı karşılaşmaları yakından takip eden ve başarılarıyla bir Türk olarak gurur duyan camiamız var. Ancak bugün bu camia kendisinden samimi bir özür beklemektedir. Futbolcularımızın emekleri, yağmur, kar, kış demeden Sivas'a kadar giden taraftarlarımızın futbol sevgisinin karşılığı, bu kararın müsebbiplerinin birkaç maç sahalardan men edilmesiyle geçiştirilmemelidir. Deniz Çoban örneği ortadadır. Cüneyt Çakır'ın böylesine büyük bir haksızlığın ardından en azından özür dileme erdemliliğini göstermesi, hakemlik müessesesinin de kalibresini yükseltecektir."

Ahmet Baydar, sezon başından bu yana neredeyse her maçta canlarının yandığını kaydederek, "Ortada büyük bir emek ve futbolcularımızın, teknik heyetimizin alın teri var. Emeğe, hakka, hukuka saygının tecelli etmesini ümit ediyor, Cüneyt Çakır hocamızın camiamızdan samimi bir şekilde özür dilemesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.