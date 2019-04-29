Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerAtiker Konyaspor Haberleri Konyaspor'dan Serkan Kırıntılı göndermesi!
29.04.2019 - 23:31 | | Skorer

Konyaspor'dan Serkan Kırıntılı göndermesi!

Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray ile 0-0 berabere kalan Atiker Konyaspor'dan Serkan Kırıntılı göndermesi geldi.

Konyaspor'dan Serkan Kırıntılı göndermesi!
ABONE OL

Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray ile 0-0 berabere kalan Atiker Konyaspor'dan maç sonu rakiplerine göndermede bulundu.

Sosyal medya hesabından Serkan Kırıntılı paylaşımında bulunan Konyaspor, Aslan'ın kalecilerini bir türlü geçemediğini ima etti. Yeşil-Beyazlı kulübün paylaşımında "Futbol basit bir oyundur. Zor olan gününde bir Serkan’ı geçebilmektir..." denildi.

Konyaspordan Serkan Kırıntılı göndermesi

    Dünyaca ünlü golfçü Natalie Gulbis'ten tam isabet...
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Son dakika | Futbolda şike kumpası davası ertelendi
      Son dakika | Futbolda şike kumpası davası ertelendi
    2. Ümit Milliler'in EURO 2021 elemeleri fikstürü yenilendi
      Ümit Milliler'in EURO 2021 elemeleri fikstürü yenilendi
    3. TFF 1. Lig'de 32. haftanın hakemleri açıklandı
      TFF 1. Lig'de 32. haftanın hakemleri açıklandı
    4. Son dakika | Galatasaray'dan Lemina açıklaması
      Son dakika | Galatasaray'dan Lemina açıklaması
    5. Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan Düzce'ye 32 milyon liralık yatırım
      Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan Düzce'ye 32 milyon liralık yatırım



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Misli.com'da günün canlı maç yayınları

    Misli.com'da günün canlı maç yayınları

    TFF'den Semih Özsoy'a 'uyarı'

    TFF'den Semih Özsoy'a 'uyarı'

    Premier Lig'de koronavirüs nedeniyle bir maç daha ertelendi

    Premier Lig'de koronavirüs nedeniyle bir maç daha ertelendi

    Darüşşafaka Tekfen, Ryan Luther'i transfer etti

    Darüşşafaka Tekfen, Ryan Luther'i transfer etti

    Sıradaki Haber