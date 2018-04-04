Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerKonyaspor Haberleri Konyaspor'dan taraftara çağrı
04.04.2018 - 15:42 | | KONYA (AA)

Konyaspor'dan taraftara çağrı

Kulüp başkan yardımcısı Baydar, "Bizim için sezonun en kritik maçlarından biri olan Demir Grup Sivasspor maçına bütün taraftarlarımızı davet ediyoruz. Bu pazar saat 13.30'da gelin, kulübümüze destek olun. Takımımızın başarısına tribünlerde yerinizi alarak katkı sağlayın" dedi.

Konyaspor'dan taraftara çağrı
ABONE OL

Konyaspor Kulübü Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü Ahmet Baydar, Spor Toto Süper Lig'de 8 Nisan Pazar günü Demir Grup Sivasspor ile yapacakları maç için yeşil-beyazlı taraftarlara destek çağrısında bulundu.

Baydar, kulübün internet sitesinden yaptığı açıklamada, Sivasspor ile çok önemli bir karşılaşmaya çıkacaklarını belirtti.

Demir Grup Sivasspor maçında sahada futbolcuların, tribünde taraftarların birlik beraberlik içinde olmasıyla istedikleri sonucu elde edeceklerine inandığını ifade eden Baydar, şunları kaydetti: "Bunun için, bu şehirde yaşayan 7'den 77'ye herkesin desteğine ihtiyacımız olacak. İnşallah bu karşılaşmayı 3 puanla kapatıp sonraki maçlarımızda motivasyonumuzu daha da artırarak, hedefimize ulaşacağız. Sivasspor maçında, tribünlerdeki taraftar desteğini artırmak için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Bu kapsamda kısa vadede sonuç alacağımız bazı girişimlerde bulunduk. Bu çabaların karşılığını ivedi olarak alacağımızı düşünüyoruz. Takımımız puan sıralamasında bulunduğu yerden çıkabilecek güce sahip. Ancak futbolcularımızın bu zorlu müsabakada her zamankinden daha çok itici güce ihtiyaçları olacak. Bu vesileyle bizim için sezonun en kritik maçlarından biri olan Demir Grup Sivasspor maçına bütün taraftarlarımızı davet ediyoruz. Bu pazar saat 13.30'da gelin, kulübümüze destek olun. Takımımızın başarısına tribünlerde yerinizi alarak katkı sağlayın."

Atiker Konyaspor, 27 haftası geride kalan Süper Lig'de 25 puanla 17. sırada bulunuyor.

    Podolski, Türkiye'nin ve futbolun gündemini değerlendirdi
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Alanyaspor kafayı çalıştırdı!
      Alanyaspor kafayı çalıştırdı!
    2. Son dakika | Barcelona, Sarunas Jasikevicius'u resmen açıkladı
      Son dakika | Barcelona, Sarunas Jasikevicius'u resmen açıkladı
    3. Yeni Malatyaspor ligde kalacak! İddialı açıklama...
      Yeni Malatyaspor ligde kalacak! İddialı açıklama...
    4. Türkiye E-spor Futbol Ligi'nde derbiyi Gençlerbirliği kazandı
      Türkiye E-spor Futbol Ligi'nde derbiyi Gençlerbirliği kazandı
    5. Podolski'den Max Kruse açıklaması
      Podolski'den Max Kruse açıklaması



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Trabzonspor, Hüseyin Çimşir ile seriyi sürdürmek istiyor

    Trabzonspor, Hüseyin Çimşir ile seriyi sürdürmek istiyor

    Atiba Hutchinson: Beşiktaş'ta devam etmek istiyorum

    Atiba Hutchinson: Beşiktaş'ta devam etmek istiyorum

    Başakşehir'de sol beke iki aday: Hasan Ali ve Rybus

    Başakşehir'de sol beke iki aday: Hasan Ali ve Rybus

    Real Madrid - Getafe maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

    Real Madrid - Getafe maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

    Sıradaki Haber