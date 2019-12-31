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31.12.2019 - 08:41 |

Konyaspor'dan Wilfried Bony sesleri

Süper Ligde bu sezon 15 gol ile ligde en az gol atan ekiplerden olan İttifak Holding Konyaspor'un yıldız forvet Wilfried Bony ile anlaşmaya yakın olduğu öğrenildi.

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Süper Lig’de bu sezon gol yollarında büyük sıkıntı yaşayan ve 15 gol ile ligde en az gol atan ekiplerden olan Konyaspor, hoca konusunu çözdükten sonra forvet transferine yönelecek. Yeşil-Beyazlılar’ın gündeminde ise dünyaca ünlü bir yıldız var: Wilfried Bony. Yeşil-Beyazlılar’ın bir süredir görüşme halinde olduğu 31 yaşındaki forvet oyuncusu ile 1.5 yıllık sözleşme imzalanması gündemde.

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Fildişi Sahilli golcü oyuncu son olarak 2019 yılının Temmuz ayında İngiltere Championship takımlarından Swansea’de forma giymiş ve oynadığı 7 maçta 1 gol kaydetmişti. Kariyerinde Manchester City, Stoke City, Vitesse gibi takımlarda da forma giyen Bony, daha önceki transfer dönemlerinde sıkça İstanbul’un 3 büyük takımı ile anılmıştı.

Konyaspordan Wilfried Bony sesleri

Konyaspordan Wilfried Bony sesleri

 

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