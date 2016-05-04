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HaberlerKonyaspor Haberleri Konyasporlu futbolcu Ali Turan: 'Kasımpaşa maçını kazanmak istiyoruz'
04.05.2016 - 12:48 | | AA

Konyasporlu futbolcu Ali Turan: 'Kasımpaşa maçını kazanmak istiyoruz'

Spor Toto Süper Lig takımlarından Torku Konyaspor'un futbolcusu Ali Turan, iyi bir mücadele sergileyip Kasımpaşa maçını kazanmak istediklerini söyledi.

Konyasporlu futbolcu Ali Turan: 'Kasımpaşa maçını kazanmak istiyoruz'
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Ali Turan, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, Antalyaspor karşısında alınan yenilginin her şeyin sonu olmadığını ifade etti.

Sezonun 32. haftasında oynayacakları Kasımpaşa karşılaşmasında, seyircileri önünde galip gelmek istediklerini belirten Ali, şunları kaydetti:

"Rakibimiz ligin tecrübeli ve kaliteli takımlarından biri. Bizim de gücümüz ortada. İyi bir mücadele sergileyip Kasımpaşa maçını kazanmak istiyoruz. Yine her maça olduğu gibi Kasımpaşa karşılaşmasına da 3 puan için çıkacağız. İkinci yarıda iyi bir çıkışımız vardı. Bunu devam ettirmek istiyorduk. Antalyaspor mağlubiyetiyle ister istemez bir yara aldık. Şimdi önümüzde başka bir maç var. Rakibimiz karşısında bize yakışan mücadeleyi sergileyip, sahadan 3 puanla ayrılmak istiyoruz."

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