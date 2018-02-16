Konyaspor'un eski oyuncusu Muhammed Yürükuslu vefat etti.

26 yaşındaki Muhammed Yürükuslu, 26 Ocak 2018 tarihinde evinde beyin kanaması geçirmişti.

Konyaspor'dan yapılan açıklama şöyle:

"Futbola Konyaspor altyapısında başlayan, 2010 yılında profesyonelliğe geçiş mukavelesi imzalayarak A takım kadrosuna dahil edilen ve 2013-2014 sezonunun sonuna kadar kulübümüze başarıyla hizmet eden Muhammed Yürükuslu’nun vefatını derin bir üzüntü içinde öğrenmiş bulunmaktayız.

Konyaspor’umuzun şampiyon kadrosu içinde yer alan merhum Muhammed Yürükuslu’ya Allah’tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve Konya spor camiasına başsağlığı diliyoruz.

Mekanı cennet olsun…"

TFF'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

"Atiker Konyaspor'un yanı sıra Altınordu, Sakaryaspor, Diyarbekirspor ve Konya Anadolu Selçukspor takımlarında forma giyen futbolcu Muhammet Yürükuslu'nun vefat ettiğini derin üzüntü içerisinde öğrenmiş bulunuyoruz.

Türkiye Futbol Federasyonu olarak Muhammet Yürükuslu'ya Allah'tan rahmet; Ailesi, sevenleri ve futbol camiasına başsağlığı dileriz."