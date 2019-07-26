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26.07.2019 - 15:27 | | Tolga YANIK/KONYA, (DHA)-

Konyaspor'un Hollanda kampı aralıksız devam ediyor

Süper Lig ekibi Konyaspor'un yeni sezon öncesi Hollanda'daki hazırlık kampı aralıksız sürüyor.

Konyaspor'un Hollanda kampı aralıksız devam ediyor
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İkinci etap kamp çalışmaları için Hollanda'da bulunan Konyaspor, yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana Selim Ay ve Paolo Hurtado katılmazken, Fallou Diagne takımdan ayrı çalıştı.

Asteras Tripolis ile oynanan özel maçta fazla süre alan Marko Jevtovic, Erdon Daci, Mücahit Can Akçay ve Alper Uludağ'ın aktif dinlenerek değerlendirdiği antrenman, koşu ve ısınma hareketleri ile başladı, 5'e 3 ile devam etti. Futbolcular, antrenmanı yarı sahada oynanan turnuva maçları ile tamamladı.

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