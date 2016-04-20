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20.04.2016 - 15:22 | | DHA

Konyaspor'un yeni sponsoru Atiker!

Spor Toto Süper Lig'de bu sezon başarıdan başarıya koşan Torku Konyaspor'un ismi değişiyor.

Konyaspor'un yeni sponsoru Atiker!
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Torku Konyaspor ismi yeni sponsorluk anlaşmasına göre önümüzdeki sezon Atiker Konyaspor olacak.

Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda başarılı sonuçlar alan yeşil beyazlı ekibin isim sponsorluğunu üstlenen Torku ile sözleşmesi sezon sonu bitiyor. Konyaspor, bugün Atiker firmasıyla 3 yıllığına sözleşme imzaladı. Önümüzdeki sezondan itibaren artık Torku Konyaspor, Atiker Konyaspor olarak alınacak.

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