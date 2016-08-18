Konyaspor'un yeni transferi Hora: "Tam bir takım oyuncusuyum"

Hora, 2016-2017 sezonuyla ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada, Atiker Konyaspor'a transfer olduğu için mutlu olduğunu bildirdi.

Atiker Konyaspor'un başarılı bir takım olduğunu belirten Hora, forma giymek için sabırsızlandığını dile getirdi.

Hora, takım için elinden geleni yapmak istediğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Tam bir takım oyuncusuyum. Romanya'da başarılı bir sezon geçirdim. Geçen seneden daha başarılı bir sezon geçirmek için elimden geleni yapacağım. Her zaman 3 puanın gol atmaktan daha önemli olduğunu düşündüm. Çok gol atmak güzel ama takımın başarısını getirecek goller atmak benim için daha önemli. Takım kazanırsa, bu beni ayrıca mutlu eder. Bunun için üzerime düşeni yapacağım."

"Türkiye ligi Romanya'dan kaliteli"

Türkiye'de forma giyen Ciprian Marica ve Gabriel Torje'den lig hakkında bilgi aldığını aktaran Hora, şunları kaydetti:

"Türkiye liginin Romanya'dan kaliteli olduğunu öğrendim. Arkadaşlarım başarılı olmam için daha çok çalışmam gerektiğini söyledi. Bir de taraftar faktörü var. Daha önce 42 bin seyirci karşısında hiç forma giymedim. Bu yüzden çok heyecanlıyım. Onların desteğiyle karşılaşmalara çıkmayı çok istiyorum. Onlar bizim için 12. adam' olacaklar."

"Hagi gibi bir efsane 200 yılda bir gelir"

Hora, Türkiye'de forma giyen Rumen futbolcuların başarılı olduğunu belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Rumenlerin en önemli oyuncusu Gheorghe Hagi. O bir efsane. Hagi gibi bir futbolcu 200 yılda bir gelir. Onun gibi birini örnek almamanın imkanı yok. Tüm Rumen oyuncular onu beğenir ve örnek alır."