Kopenhag antrenmanında Atiba Hutchinson sürprizi

Fatih Terim Stadı'nda Teknik Direktör Stale Solbakken yönetiminde yapılan idmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık olarak gerçekleşti. Danimarka ekibi, idmana ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Başakşehir maçının taktik kurgusu üzerinde duruldu.

Ayrıca Kopenhag idmanını Beşiktaş’ın başarılı futbolcusu Atiba Hutchinson ile oğlu Noah da ziyaret etti.