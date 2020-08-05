Kopenhag - Başakşehir: 3-0

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Başakşehir, deplasmanda Kopenhag ile karşı karşıya geldi.19 Mart'ta oynanması gereken rövanş maçı corona virüs salgını nedeniyle ertelenmişti. Başakşehir deplasmanda 3-0 mağlup olarak turnuvaya veda etti. Başakşehir ilk maçı 1-0 kazanmıştı.

Maçta Kopenhag'ın gollerini 4. dakikada ve 53. dakikada (penaltı) Wind ve 62. dakikada Falk kaydetti.

Stat: Parken

Hakemler: Daniele Orsato, Lorenzo Manganelli, Alessandro Giallatini (İtalya)

Kopenhag: Johnsson, Varela, Nelsson, Bjelland, Boilesen (Dk. 69 Bengtsson), Mudrazija (Dk. 54 Stage), Zeca, Pep Biel (Dk. 84 Oviedo), Wind, Falk (Dk. 84 Bartolec), Kaufmann (Dk. 54 Daramy)

Medipol Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Mehmet Topal (Dk. 54 Aleksic), Mahmut Tekdemir (Dk. 54 Elia), İrfan Can Kahveci (Dk. 71 Berkay Özcan), Visca, Crivelli (Dk. 79 Gulbrandsen), Demba Ba

Goller: Dk. 4 ve 53 (Penaltıdan) Wind, Dk. 62 Falk (Kopenhag)

Sarı kartlar: Dk. 83 Elia (Medipol Başakşehir), Dk. 87 Bartolec (Kopenhag)

MAÇTAN DAKİKALAR

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Danimarka ekibi Kopenhag ile Medipol Başakşehir arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi takımın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

4. dakikada ev sahibi takım öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta Varela'nın altıpas önüne gönderdiği topa Wind kafayı vurdu ve meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.

38. dakikada Medipol Başakşehir beraberlik golüne yaklaştı. Visca'nın sol kanattan kullandığı kornerde Mehmet Topal ön direkte topu arka tarafa aşırdı. Epureanu altıpas önünde topa ayak koydu, savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

Karşılaşmanın ilk yarısı Kopenhag'ın 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

53. dakikada ev sahibi takım farkı 2'ye yükseltti. Mehmet Topal'ın ceza sahası içerisinde eline çarpan top sonrasında hakem Orsato penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanmak için topun başına geçen Wind, meşin yuvarlağı ve kaleci Mert'i ayrı köşelere gönderdi: 2-0.

62. dakikada Kopenhag 3. golünü buldu. Ev sahibi takımın hızlı gelişen atağında Falk kaleyi cepheden gördüğü pozisyonda ceza sahasına girmeden sağ ayağının içiyle sert vurdu, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 3-0.

85. dakikada Medipol Başakşehir gole yaklaştı. Savunmanın arkasına atılan topu ceza sahası içinde kontrol eden Edin Visca, dönerek çok sert vurdu, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

Karşılaşma, Kopenhag'ın 3-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

MAÇTAN NOTLAR

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Danimarka temsilcisi Kopenhag'a konuk olan Medipol Başakşehir, rakibiyle İstanbul'da oynadığı ilk karşılaşmaya göre tek değişikle sahaya çıktı.

Turuncu-lacivertli takımın teknik direktörü Okan Buruk, Danijel Aleksic'in yerine Mehmet Topal'ı ilk 11'de sahaya sürdü.

Buruk, ilk 11'ini Mert Günok, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Mehmet Topal, Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci, Visca, Crivelli ve Demba Ba'dan oluşturdu.

Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Nihat Özdemir tribünde

Kopenhag ile Medipol Başakşehir arasında oynanan karşılaşmayı, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, Spor Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Baykan ve İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ birlikte izledi.

Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçisi Uğur Kenan İpek de karşılaşmayı izleyenler arasında yer aldı.

Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenler unutulmadı

Kopenhag ile Medipol Başakşehir arasında oynanan mücadele öncesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenler unutulmadı.

Mücadele öncesinde, salgın nedeniyle hayatını kaybedenler anısına 1 dakikalık saygı duruşu gerçekleştirildi.

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