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10.07.2020 - 01:25 |

Kopenhag, ligde Midtjylland'a mağlup oldu!

Danimarka Birinci Futbol Ligi'nde Başakşehir'in rakibi Kopenhag, deplasmanda Midtjylland'a 3-1 mağlup oldu.

Kopenhag, ligde Midtjylland'a mağlup oldu!
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Danimarka Birinci Futbol Ligi'nde Kopenhag, deplasmanda Midtjylland'a 3-1 mağlup oldu. 

Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi Kopenhag, Şampiyonluk Grubu mücadelesinde lider Midtjylland'ın konuğu oldu. 

Kopenhag, 22. dakikada Muhammed Daramy'nin attığı golle soyunma odasına 1-0 üstün girdi. Midtjylland, 63. dakikada Sory Kaba'nn penaltıdan attığı golle skoru eşitlerken, 79. dakikada Anders Dreyer ve 81. dakikada Awer Mabil'in ağları sarsmasıyla Kopenhag'ı 3-1 yendi. 

Medipol Başakşehir, ilk maçı 1-0 kazandığı UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında 5-6 Ağustos'ta Kopenhag'a konuk olacak.

Kopenhag, ligde Midtjyllanda mağlup oldu

 

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