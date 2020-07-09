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09.07.2020 - 07:00 |

Kopenhag’da Zanka sesleri

Kopenhag Teknik Direktörü Solbakken, Zanka ile devamlı mesajlaştıklarına vurgu yaparken ekonomik olarak eski futbolcularını geri almalarının şimdilik söz konusu olmadığını ifade etti. Deneyimli çalıştırıcı, sarı-lacivertli kulübün tutumu ve Zanka’nın vereceği karara göre transferde koşulların değişebileceğini de bildirdi.

Kopenhag’da Zanka sesleri
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Zanka’nın Fenerbahçe’deki geleceği belirsizliğini koruyor. Danimarkalı stoperin, sarı-lacivertlilerde forma şansı bulamaması durumunda eski takımı Kopenhag’a döneceği iddia ediliyor.

Kopenhag’da Zanka sesleri

Ersun Yanal döneminde transfer edilen ancak verim sağlayamayan Zanka, devre arasında Almanya’nın Fortuna Düsseldorf takımına kiralanmıştı. Düsseldorf’un Bundesliga’dan düşmesinin ardından Zanka’nın geleceği de merak konusu oldu.

Kopenhag’ın televizyon kanalı Copenhagen Sundays muhabiri Bastian Möller, Zanka konusunu Norveçli teknik patron Staale Solbakken’e yöneltti. Solbakken, Danimarkalı savunmacının şimdilik Kopenhag’a geri gelmesinin imkansız olduğunu belirtti.

Solbakken, Zanka ile devamlı mesajlaştıklarına vurgu yaparken, ekonomik olarak eski futbolcularını geri almalarının şimdilik söz konusu olmadığını ifade etti. Deneyimli çalıştırıcı, sarı-lacivertli kulübün tutumu ve Zanka’nın vereceği karara göre transferde koşulların değişebileceğini de bildirdi. 

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