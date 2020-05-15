Korona Beşiktaş'ı esir aldı

SERDAR SARIDAĞ

Moralleri bozdu

Dünyayı sallayan yeni tip koronavirüs, Türkiye liglerini tehdit etmeyi sürdürüyor. 12 Haziran’da yeniden başlayacağı resmen duyurulan Süper Lig için geri sayıma geçilirken, Beşiktaş’tan gelen şok haber moralleri bozdu. Siyah-beyazlı kulüpte, Başkan Ahmet Nur Çebi’nin de aralarında yer aldığı 8 kişinin testi pozitif çıktı. Kulüpten yapılan açıklamada, “8 kişide pozitif Kovid-19 test sonucu tespit edilmiştir. Testi pozitif sonuçlanan kişilerin takip ve tedavi sürecine, ilgili prosedürler doğrultusunda başlanmıştır” ifadeleri kullanıldı.

Evde istirahat

Siyah-beyazlılar, kulüp işleri ve toplantılar için zaman zaman Nevzat Demir Tesisleri’ne gidip, gelen Başkan Ahmet Nur Çebi’nin testinin de pozitif çıktığını duyurdu. Yapılan açıklamada, Başkan Çebi’nin en kısa sürede sağlığına kavuşması için tedavi sürecine hemen başlandığı aktarıldı. Genel durumu iyi olan 61 yaşındaki Ahmet Nur Çebi’nin kendi evinde istirahate çekildiği ifade edildi. Hastaneye yatırılmasına gerek duyulmayan Başkan Çebi önümüzdeki günlerde yeniden teste girecek. Virüs tespit edilen diğer isimler de testten geçirilecek.





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