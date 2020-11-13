Korona bile Ronaldo'yu durduramadı

Dünyaca ünlü yıldız Cristiano Ronaldo, koronavirüs hastalığını atlattıktan sonra sahalara müthiş bir dönüş yaptı. 17 günlük koronavirüs sürecinde 4 testi pozitif çıkan Ronaldo, iyileştikten sonra daha güçlü döndü. Juventus ve Portekiz Milli Takımı ile 10 günde 4 maça çıkan 35 yaşındaki futbolcu 5 gol attı. Öte yandan Cristiano Ronaldo, Portekiz Milli Takımı’nda son 49 maçta 50 gol kaydetti. Ronaldo, toplamda 102 gole ulaşarak Avrupa’nın en golcü milli futbolcusu oldu.

KROOS: Kukla gibiyiz

Almanya Milli Takımı’nın yıldız ismi Toni Kroos, koronavirüs sürecinde maç trafiğinin bu kadar yoğun olmasına tepki gösterdi. Kroos, “Adeta FIFA ve UEFA’nın kuklası gibiyiz. Maalesef bu süreçte hangi maçı yapacağımıza biz karar veremiyoruz” dedi.Almanya Milli Takımı’nın yıldız ismi Toni Kroos, koronavirüs sürecinde maç trafiğinin bu kadar yoğun olmasına tepki gösterdi. Kroos, “Adeta FIFA ve UEFA’nın kuklası gibiyiz. Maalesef bu süreçte hangi maçı yapacağımıza biz karar veremiyoruz” dedi.NBA’deki örneği veren Alman orta saha, “NBA’deki bir Oyuncular Birliği olsaydı haklarımız savunulurdu. Eğer Oyuncular Birliği olsaydı UEFA Uluslar Ligi’nde veya Suudi Arabistan’da düzenlenen bir İspanya Süper Kupası maçında oynamazdık” yorumunu yaptı.