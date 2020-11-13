Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerFutbol Haberleri Korona bile Ronaldo'yu durduramadı
13.11.2020 - 07:00 |

Korona bile Ronaldo'yu durduramadı

Dünyaca ünlü yıldız Cristiano Ronaldo, koronavirüs hastalığını atlattıktan sonra sahalara müthiş bir dönüş yaptı.

ABONE OL

Dünyaca ünlü yıldız Cristiano Ronaldo, koronavirüs hastalığını atlattıktan sonra sahalara müthiş bir dönüş yaptı. 17 günlük koronavirüs sürecinde 4 testi pozitif çıkan Ronaldo, iyileştikten sonra daha güçlü döndü. Juventus ve Portekiz Milli Takımı ile 10 günde 4 maça çıkan 35 yaşındaki futbolcu 5 gol attı. Öte yandan Cristiano Ronaldo, Portekiz Milli Takımı’nda son 49 maçta 50 gol kaydetti. Ronaldo, toplamda 102 gole ulaşarak Avrupa’nın en golcü milli futbolcusu oldu.

Korona bile Ronaldoyu durduramadı

KROOS: Kukla gibiyiz
Almanya Milli Takımı’nın yıldız ismi Toni Kroos, koronavirüs sürecinde maç trafiğinin bu kadar yoğun olmasına tepki gösterdi. Kroos, “Adeta FIFA ve UEFA’nın kuklası gibiyiz. Maalesef bu süreçte hangi maçı yapacağımıza biz karar veremiyoruz” dedi.Almanya Milli Takımı’nın yıldız ismi Toni Kroos, koronavirüs sürecinde maç trafiğinin bu kadar yoğun olmasına tepki gösterdi. Kroos, “Adeta FIFA ve UEFA’nın kuklası gibiyiz. Maalesef bu süreçte hangi maçı yapacağımıza biz karar veremiyoruz” dedi.NBA’deki örneği veren Alman orta saha, “NBA’deki bir Oyuncular Birliği olsaydı haklarımız savunulurdu. Eğer Oyuncular Birliği olsaydı UEFA Uluslar Ligi’nde veya Suudi Arabistan’da düzenlenen bir İspanya Süper Kupası maçında oynamazdık” yorumunu yaptı.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Son dakika - Tarihi başarı sonrası gözyaşlarını tutamadı! Eljif Elmas ve Goran Pandev...

Korona bile Ronaldoyu durduramadı

A Milli Takım, Rusya maçının hazırlıklarına başladı
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Şike depremi! Talisca...
    Şike depremi! Talisca...
  2. Formula 1 İstanbul'da start alıyor!
    Formula 1 İstanbul'da start alıyor!
  3. Cengiz'den flaş adaylık kararı!
    Cengiz'den flaş adaylık kararı!
  4. Öztürk’ten Kırmızı hamlesi
    Öztürk’ten Kırmızı hamlesi
  5. A Milli Takım'da koronavirüs paniği!
    A Milli Takım'da koronavirüs paniği!



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika - Ahmet Nur Çebi: “Beşiktaş düzlüğe çıkacaktır"

Son dakika - Ahmet Nur Çebi: “Beşiktaş düzlüğe çıkacaktır"

Korona bile Ronaldo'yu durduramadı

Korona bile Ronaldo'yu durduramadı

Son dakika - Trabzonspor'da hedef Abdullah Avcı ile yeniden zirveye!

Son dakika - Trabzonspor'da hedef Abdullah Avcı ile yeniden zirveye!

Son dakika - Feghouli attı, Cezayir rahat kazandı!

Son dakika - Feghouli attı, Cezayir rahat kazandı!

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet