Korona hezimeti

CELAL UMUT EREN

Avrupa futbolunda koronavirüs kâbusu bitmek bilmiyor. UEFA Uluslar Ligi’nde A Ligi 4. Grup’ta İspanya’ya 6-0 kaybeden Almanya tarihi bir hezimet yaşadı.



Panzerler, 14 Kasım Cumartesi günü sahalarında 3-1 yendikleri Ukrayna maçından sonra koronavirüs korkusuna düştü. Ukrayna’da arka arkaya gelen pozitif vakalar ve tüm takımın karantinaya alınması Almanları yakından etkiledi.

Joachim Löw ve öğrencileri psikolojik açıdan zor bir 90 dakika oynadı. İspanya maçı öncesi takımın test sonuçları negatif gelse de kuluçka süresi ve ilerleyen test dönemlerinde pozitif çıkabilme ihtimali takım üzerinde etki bıraktı, oyuncular motive olmakta zorlandı.



Tarihinde yalnızca bir kez 6-0’lık mağlubiyet alan Almanya, bu mağlubiyetini en son 1931 yılında Avusturya’ya karşı yaşamıştı. Ayrıca Almanların en son 5 fark ve üstü yenildiği karşılaşma 1954’teki Macaristan mücadelesiydi. Almanlar açısından bir başka kötü ilk de devre arasında oldu, tarihlerinde ilk kez bir maçın ilk yarısını 3-0 yenik kapattı.

"Zifiri karanlık"

Almanya’da teknik direktör Joachim Low, İspanya karşısında gelen farklı hezimete şaşırdığını ifade etti. Low, “Yaptığımız hiç bir şey işe yaramadı. Bizim için zifiri karanlık bir gün. Bugün her şey her açıdan kötüydü. Sonunda geri çekilmek zorunda kaldık. Bu büyük hayal kırıklığını analiz etmeli ve sonrasında neleri değiştirebileceğimize bakacağız” dedi. Bu yenilginin koltuğunu salladığına dair gelen eleştirilere de cevap veren tecrübeli çalıştırıcı, “İşim için endişelenmem gerekip gerekmediğini başkalarına sormalısınız” diye konuştu.