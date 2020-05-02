Korona seferberliği

ONUR DİNÇER

Koronavirüs salgını nedeniyle spora ara verilirken, birçok sporcu, hakem ve teknik direktör pandemiye karşı mücadeleye katılarak dikkat çekti.

Futbolla beraber diğer branşlardan da pek çok sporcu ve bu sektöre bağlı işlerden geçimini idame ettiren isimler, sağlık alanındaki asıl mesleklerine dönmeye başladı.

Tam destek

Bazısı gönüllü olarak kayıt olduğu yardım işleriyle, süreçten en olumsuz etkilenen kesimler için harekete geçti. Doktor, hemşire ve hastabakıcı olarak sağlık sektöründe birçok isim yer aldı. Koronavirüse maruz kalan hastalara şifa bulmaya çalışan spor dünyasından isimler, çeşitli kuruluşların başlattığı yardım kampanyalarına tam destek verdi.

Bu doğrultuda spora verilen arada boş durmayarak, kurye hizmeti verenlerden, belli bir yaş üzerindekiler için alış veriş yapanlara; dezenfeksiyon çalışmalarına katılanlardan inşaatlarda görev alanlara farklı alanlarda salgına karşı harekete geçtiler. İşte koronavirüsle mücadeleye katılan spor dünyasının isimlerinden örnekler:

JOSE MOURİNHO (T.DİREKTÖR GÖNÜLLÜ)

İngiltere Premier Lig’de Tottenham’ı çalıştıran dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho, önce karantina döneminde bazı derneklerle bir araya gelerek ihtiyaç sahiplerine alışverişlerini yaptı. Daha sonra da Tottenham’ın bahçesinde yetişen meyve ve sebzelerin statlarında toplanması için başlatılan seferberliğe katıdı.

ANA ROMERO (KADIN FUTBOLCU-DOKTOR)

İspanya’da Real Betis kadın takımının formasını giyen Ana Romero, doktorluğa geçiş yaptı. Tıp Fakültesi mezunu olan ancak doktorluk yerine futbolu seçen oyuncu, Sevilla’da pratisyen hekim olarak çalışmaya başladı.

MARZIALI-GIOVANNETTI (BASKET HAKEMİ-DOKTOR)

İki İtalyan FIBA hakemi Silvia Marziali ve Guido Giovannetti, doktor olarak hizmet veriyor. Giovanetti, daha önce kardiyoloji servisinde çalıştığı Bari hastanesinde Covid19 hastalarıyla ilgileniyor. Bir diğer kardiyolog Marziali de Roma’da ambulans ve acil serviste görev yapıyor.

ANDREI ARSHAVIN (ESKİ FUTBOLCU-KURYE)

Rusya’da Match Tv’de yorumculuk yapan, ülkenin efsane futbolcusu Arshavin, Zenit kulübünün eski oyuncularıyla birlikte gönüllü korona mücadelesine girişti. Kurye olarak kapı kapı dolaşarak, ihtiyaç sahibi insanların evine gıda ve erzak dağıtıyor.

JUNIO BENEVENUTO (HAKEM-HASTA BAKICI)

Brezilya Futbol Federasyonu’na bağlı, ülkenin önde gelen hakemlerinden Junio Benevenuto, eski mesleği hasta bakıcılığa döndü, Sete Lagoas kentindeki hastanede görev yapıyor.

LARS ARNE NİLSEN (TEKNİK DİREKTÖR-HASTABAKICI)

Norveç 1. Futbol Ligi ekiplerinden Sk Brann’ın teknik direktörü Lars Arne Nilsen, bir dönem yaptığı hasta bakıcılık için gönüllü olarak ülkesindeki sağlık sistemine kaydolarak çalışmaya başladı.