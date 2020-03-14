Koronavirüs kabusu! Devler karantinada...

Dünyanın her yerinde salgın hastalığın etkileri acı bir tablo çıkardı. Real Madrid’den Chelsea’ye, Arsenal’den Juventus’a, Utah Jazz’den Barcelona’ya kadar tüm kulüpler durma noktasına geldi. Formula 1, Premier Lig ve NBA gibi iki büyük organizasyonun askıya alınmasının akabinde Şampiyonlar Ligi ile Avrupa Ligi’nde erteleme kararı verildi

Koronavirüs kabusu spor sahalarını etkisi altına almaya devam ediyor. Özellikle futbolda Avrupa’nın dev kulüpleri bir bir durma noktasına geldi. Daha önce tarihte eşi benzeri görülmemiş bu kaos, adeta her saat büyüyor.

Real Madrid’in basket ve futbol takımlarından; Chelsea’ye, Arsenal’den Juventus’a; Utah Jazz’den Barcelona’ya kadar dev kulüpler zorluklar yaşıyor. Özellikle Milan, Inter ve Barcelona’nın sportif faaliyetlerini belli bir süre durdurması gözlerden kaçmadı.

Ardından dünyanın iki büyük organizasyonu; Premier Lig ve NBA’deki erteleme kararlarını UEFA’nın Avrupa’daki iki büyük turnuvası olan Şampiyonlar Ligi ile Avrupa Ligi’nin gelecek haftaki maçlarının ertelenmesi izledi.

Serie A’dan La Liga’ya Libertadores’ten Bundesliga’ya Ligue 1’den THY Euroleague’e daha birçok uluslararası anlamda popüler ligler askıya alındı. Bilhassa La Liga ile Serie A’da kulüpler karantinada tutuluyor.

Diğer branşlar da gün geçtikçe etkileniyor. Tenis te ATP Tour ertelenirken, NHL, NFL, MLS, Formula 1 gibi branşlar durduruldu. FIBA da sezon sonuna kadar bütün organizasyonları askıya aldı. Bilhassa Formula 1’de arka arkaya Avustralya, Bahreyn ve Vietnam yarışları ertelendi.

Salgın şampiyonu

Litvanya Basketbol Federasyonu, koronavirüs nedeniyle sezonu sona erdirerek Zalgiris’in şampiyon ilan edildiğini açıkladı.

Ligin kaldığı yerden bitmesini içeren bir karar aldı. Zalgiris, 24 maçta 22 galibiyet 2 yenilgi almış ve en yakın rakibi Rytas Vilnius ise 24 maçta 17 galibiyet 7 yenilgi yaşamıştı.

Bifouma korkusu

Yeni Malatyaspor’da forma giyen Thievy Bifouma ailevi sebeplerden dolayı İspanya’ya gitti ve bu seyahat koronavirüs salgını nedeniyle takım arkadaşlarını rahatsız etti.

Trabzonspor maçından sonra da ailesi için İspanya’ya giden Bifouma ile ilgili TFF Başkanı Nihat Özdemir’in devreye girdiği ve hemen Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek’ten bilgi aldığı bildirildi. Hikmet Karaman da öğrencisinin İspanya’ya gittiğini doğruladı ve takım içerisinde bir endişe oluştuğunu vurguladı.

İtalya’da virüs çözümü

Koronavirüs İtalya’yı ciddi biçimde etkiledi. 3 Nisan’a kadar ligleri askıya alan İtalya, çözüm arıyor. Bu doğrultuda play-off sistemi tanıtıldı. Şu anki puan durumu baz alınarak, ilk 8 ve son 8 takım arasında sistem kurulacak. İlk 8, play-off oynayıp şampiyon takımı ve Avrupa kupalarını belirleyecek. Son 8 sırada da play-out usulüyle kimlerin ligden düşeceği tespit edilecek. İlk 8 sırada eşleşmeler; 1. ile 8. ve 2. ile 7. şekliyle sıra sıra gidecek. Çeyrek final tek maç, yarı finaller de çift maç usülü oynanacak.

Korona haritası

Avrupa ve dünya futbolunu etkisi altına alan Koronavirüs, tüm ülkeleri tek tek ya erteleme kararı almaya ya da seyircisiz maç planına döndürdü. Özellikle Avrupa’nın 5 büyük ligi olarak kabul edilen İngiltere, İtalya, Almanya, İspanya ve Fransa’da nisan ayının ilk haftasına kadar ertelemeler geldi.

İşte herkesin merak ettiği koronavirüs haritası:

İNGİLTERE: ertelendi

ALMANYA: ertelendi

FRANSA: ertelendi

İTALYA: ertelendi

İSPANYA: ertelendi

ALMANYA: ertelendi

HOLLANDA: ertelendi

ABD: ertelendi

PORTEKİZ: ertelendi

AVUSTURYA: ertelendi

ROMANYA: ertelendi

İSKOÇYA: ertelendi

ÇEKYA: ertelendi

DANİMARKA: ertelendi

İSVİÇRE: ertelendi

İRAN: ertelendi

G.KORE: ertelendi

JAPONYA: ertelendi

ÇİN: ertelendi

CEZAYİR: seyircisiz

AZERBAYCAN: seyircisiz

BELÇİKA: seyircisiz

BULGARİSTAN: seyircisiz

YUNANİSTAN: seyircisiz

MACARİSTAN: seyircisiz

POLONYA: ertelendi

ARJANTİN: seyircisiz

Fileyi vurdu

Koronavirüs, voleybolu da vurdu. TVF’den, “Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV), 3 Nisan 2020 tarihine kadar oynanacak ve düzenlenecek tüm organizasyonlarının iptal edildiğini açıkladı” duyurusu yapıldı.

11 Nisan’a kadar

Euroleague Başkanı ve CEO’su Jordi Bertomeu, basketbolseverlere yönelik yayınladığı mesajda Euroleague maçlarının 11 Nisan 2020’ye kadar askıya alındığını açıkladı.

Ada ayağa kalktı

İngiltere’de koronavirüs vakalarının çoğalması ve futbola sıçramasının ardından kulüpler harekete geçti. Son olarak Chelsea’de Odoi’de testlerin pozitif çıkması, Arsenal’de menajer Arteta ve takımın karantinaya alınması sonrası Londra kulüpleri ayağa kalktı.

West Ham ve Tottenham gibi Londra’nın diğer takımları, Premier Lig yönetiminden sezonun iptalini içeren yeni bir karar verilmesini talep etti. Öte yandan Ada’da Bournemouth ve Everton’da da karantina uygulanıyor.

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