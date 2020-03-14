Koronavirüs kabusu! Devler karantinada...
Koronavirüs kabusu futbolun büyük kulüplerini, yıldızlarını ve ülkeleri adeta tükenme noktasına getirdi, eşi benzeri görülmemiş bir süreç başladı
Dünyanın her yerinde salgın hastalığın etkileri acı bir tablo çıkardı. Real Madrid’den Chelsea’ye, Arsenal’den Juventus’a, Utah Jazz’den Barcelona’ya kadar tüm kulüpler durma noktasına geldi. Formula 1, Premier Lig ve NBA gibi iki büyük organizasyonun askıya alınmasının akabinde Şampiyonlar Ligi ile Avrupa Ligi’nde erteleme kararı verildi
Koronavirüs kabusu spor sahalarını etkisi altına almaya devam ediyor. Özellikle futbolda Avrupa’nın dev kulüpleri bir bir durma noktasına geldi. Daha önce tarihte eşi benzeri görülmemiş bu kaos, adeta her saat büyüyor.
Real Madrid’in basket ve futbol takımlarından; Chelsea’ye, Arsenal’den Juventus’a; Utah Jazz’den Barcelona’ya kadar dev kulüpler zorluklar yaşıyor. Özellikle Milan, Inter ve Barcelona’nın sportif faaliyetlerini belli bir süre durdurması gözlerden kaçmadı.
Ardından dünyanın iki büyük organizasyonu; Premier Lig ve NBA’deki erteleme kararlarını UEFA’nın Avrupa’daki iki büyük turnuvası olan Şampiyonlar Ligi ile Avrupa Ligi’nin gelecek haftaki maçlarının ertelenmesi izledi.
Serie A’dan La Liga’ya Libertadores’ten Bundesliga’ya Ligue 1’den THY Euroleague’e daha birçok uluslararası anlamda popüler ligler askıya alındı. Bilhassa La Liga ile Serie A’da kulüpler karantinada tutuluyor.
Diğer branşlar da gün geçtikçe etkileniyor. Tenis te ATP Tour ertelenirken, NHL, NFL, MLS, Formula 1 gibi branşlar durduruldu. FIBA da sezon sonuna kadar bütün organizasyonları askıya aldı. Bilhassa Formula 1’de arka arkaya Avustralya, Bahreyn ve Vietnam yarışları ertelendi.
Salgın şampiyonu
Litvanya Basketbol Federasyonu, koronavirüs nedeniyle sezonu sona erdirerek Zalgiris’in şampiyon ilan edildiğini açıkladı.
Ligin kaldığı yerden bitmesini içeren bir karar aldı. Zalgiris, 24 maçta 22 galibiyet 2 yenilgi almış ve en yakın rakibi Rytas Vilnius ise 24 maçta 17 galibiyet 7 yenilgi yaşamıştı.
Bifouma korkusu
Yeni Malatyaspor’da forma giyen Thievy Bifouma ailevi sebeplerden dolayı İspanya’ya gitti ve bu seyahat koronavirüs salgını nedeniyle takım arkadaşlarını rahatsız etti.
Trabzonspor maçından sonra da ailesi için İspanya’ya giden Bifouma ile ilgili TFF Başkanı Nihat Özdemir’in devreye girdiği ve hemen Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek’ten bilgi aldığı bildirildi. Hikmet Karaman da öğrencisinin İspanya’ya gittiğini doğruladı ve takım içerisinde bir endişe oluştuğunu vurguladı.
İtalya’da virüs çözümü
Koronavirüs İtalya’yı ciddi biçimde etkiledi. 3 Nisan’a kadar ligleri askıya alan İtalya, çözüm arıyor. Bu doğrultuda play-off sistemi tanıtıldı. Şu anki puan durumu baz alınarak, ilk 8 ve son 8 takım arasında sistem kurulacak. İlk 8, play-off oynayıp şampiyon takımı ve Avrupa kupalarını belirleyecek. Son 8 sırada da play-out usulüyle kimlerin ligden düşeceği tespit edilecek. İlk 8 sırada eşleşmeler; 1. ile 8. ve 2. ile 7. şekliyle sıra sıra gidecek. Çeyrek final tek maç, yarı finaller de çift maç usülü oynanacak.
Korona haritası
Avrupa ve dünya futbolunu etkisi altına alan Koronavirüs, tüm ülkeleri tek tek ya erteleme kararı almaya ya da seyircisiz maç planına döndürdü. Özellikle Avrupa’nın 5 büyük ligi olarak kabul edilen İngiltere, İtalya, Almanya, İspanya ve Fransa’da nisan ayının ilk haftasına kadar ertelemeler geldi.
İşte herkesin merak ettiği koronavirüs haritası:
İNGİLTERE: ertelendi
ALMANYA: ertelendi
FRANSA: ertelendi
İTALYA: ertelendi
İSPANYA: ertelendi
ALMANYA: ertelendi
HOLLANDA: ertelendi
ABD: ertelendi
PORTEKİZ: ertelendi
AVUSTURYA: ertelendi
ROMANYA: ertelendi
İSKOÇYA: ertelendi
ÇEKYA: ertelendi
DANİMARKA: ertelendi
İSVİÇRE: ertelendi
İRAN: ertelendi
G.KORE: ertelendi
JAPONYA: ertelendi
ÇİN: ertelendi
CEZAYİR: seyircisiz
AZERBAYCAN: seyircisiz
BELÇİKA: seyircisiz
BULGARİSTAN: seyircisiz
YUNANİSTAN: seyircisiz
MACARİSTAN: seyircisiz
POLONYA: ertelendi
ARJANTİN: seyircisiz
Fileyi vurdu
Koronavirüs, voleybolu da vurdu. TVF’den, “Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV), 3 Nisan 2020 tarihine kadar oynanacak ve düzenlenecek tüm organizasyonlarının iptal edildiğini açıkladı” duyurusu yapıldı.
11 Nisan’a kadar
Euroleague Başkanı ve CEO’su Jordi Bertomeu, basketbolseverlere yönelik yayınladığı mesajda Euroleague maçlarının 11 Nisan 2020’ye kadar askıya alındığını açıkladı.
Ada ayağa kalktı
İngiltere’de koronavirüs vakalarının çoğalması ve futbola sıçramasının ardından kulüpler harekete geçti. Son olarak Chelsea’de Odoi’de testlerin pozitif çıkması, Arsenal’de menajer Arteta ve takımın karantinaya alınması sonrası Londra kulüpleri ayağa kalktı.
West Ham ve Tottenham gibi Londra’nın diğer takımları, Premier Lig yönetiminden sezonun iptalini içeren yeni bir karar verilmesini talep etti. Öte yandan Ada’da Bournemouth ve Everton’da da karantina uygulanıyor.
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