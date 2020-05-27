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HaberlerMke Ankaragücü Haberleri Koronavirüs tedavisi tamamlanan Faty, antrenmanlara başladı
27.05.2020 - 13:03 | | AA

Koronavirüs tedavisi tamamlanan Faty, antrenmanlara başladı

Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi tamamlanan Ricardo Faty, antrenmanda yer aldı.

Koronavirüs tedavisi tamamlanan Faty, antrenmanlara başladı
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Kulüpten yapılan açıklamaya göre başkent ekibi, Beştepe Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Reşit Akçay yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü.

Antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan futbolcular, ana bölümde topla teknik çalışmalar yaptı. İdman, soğuma hareketleriyle sona erdi.

Koronavirüsü atlatan Ricardo Faty, takımla yapılan antrenmana katıldı.

MKE Ankaragücü Başkanı Fatih Mert ve yönetim kurulu üyeleri de çalışmayı izledi.

Koronavirüs tedavisi tamamlanan Faty, antrenmanlara başladı

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