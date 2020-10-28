Korsan turnuvaya engel

Türkiye Futbol Federasyonu, hiçbir izin alınmadan tedbirsiz yapılan özel amatör turnuvalar için yasal işlem başlattı.

Kovid-19 vakaları nedeniyle amatör futbol faaliyetlerinin bile başlatılmadığı dönemde yapılan turnuva ve maçların zararlarına dikkat çekilen TFF açıklamasında, şikayet üzerine, İçişleri Bakanlığı 81 il valisine bir genelge göndererek izinsiz özel turnuvalar yapan kişiler hakkında işlem yapılması talimatını verdi.

TFF’nin izni olmadan kulüpler ve organizatörler tarafından, Sağlık Bakanlığı ve İçişleri Bakanlıklarının düzenlemelerine de aykırı olarak yapılan amatör ve master maçları insan sağlığı açısından büyük tehlike saçarken, salgınla mücadelede ortaya çıkan olumsuz tablonun engellenmesi hedefleniyor.

Kovid-19 ile mücadeleye büyük önem veren Futbol Federasyonu, amatör ve master maçlarının yanı sıra, U12’den U14’e dek gençler için düzenlenen korsan turnuvaların engellenmesi için de İçişleri Bakanlığı’na başvuruda bulunmuş, bakanlık çalışma başlatmıştı.

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