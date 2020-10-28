Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerFutbol Haberleri Korsan turnuvaya engel
28.10.2020 - 07:00 |

Korsan turnuvaya engel

Koronavirüs nedeniyle amatör maçlar bile oynatılamazken, yasadışı oynatılan turnuvalar için TFF harekete geçti ve İçişleri Bakanlığı’na başvurdu. Bakanlık, 81 ilin valisine bir genelge göndererek, izinsiz turnuva düzenleyenler için yasal işlem yapılması talimatı verdi

Korsan turnuvaya engel
ABONE OL

Türkiye Futbol Federasyonu, hiçbir izin alınmadan tedbirsiz yapılan özel amatör turnuvalar için yasal işlem başlattı.

Kovid-19 vakaları nedeniyle amatör futbol faaliyetlerinin bile başlatılmadığı dönemde yapılan turnuva ve maçların zararlarına dikkat çekilen TFF açıklamasında, şikayet üzerine, İçişleri Bakanlığı 81 il valisine bir genelge göndererek izinsiz özel turnuvalar yapan kişiler hakkında işlem yapılması talimatını verdi.

TFF’nin izni olmadan kulüpler ve organizatörler tarafından, Sağlık Bakanlığı ve İçişleri Bakanlıklarının düzenlemelerine de aykırı olarak yapılan amatör ve master maçları insan sağlığı açısından büyük tehlike saçarken, salgınla mücadelede ortaya çıkan olumsuz tablonun engellenmesi hedefleniyor.

Kovid-19 ile mücadeleye büyük önem veren Futbol Federasyonu, amatör ve master maçlarının yanı sıra, U12’den U14’e dek gençler için düzenlenen korsan turnuvaların engellenmesi için de İçişleri Bakanlığı’na başvuruda bulunmuş, bakanlık çalışma başlatmıştı.

Korsan turnuvaya engel

Juventus'un Barcelona'ya Attığı En İyi Goller

Medipol Başakşehir, Paris Saint-Germain maçına hazır
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Josef tehlikesi
    Josef tehlikesi
  2. 'Fenerbahçe'den 'Büyük' adım'
    'Fenerbahçe'den 'Büyük' adım'
  3. Sergen Yalçın: Psikolojik krizi aştık
    Sergen Yalçın: Psikolojik krizi aştık
  4. Ghezzal ve Rosier sınıfı geçti
    Ghezzal ve Rosier sınıfı geçti
  5. Sporun oscar gecesi 4 Kasım’da
    Sporun oscar gecesi 4 Kasım’da



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Korsan turnuvaya engel

Korsan turnuvaya engel

Pelkas, Yunan basınına konuştu: Her şey hızlı gelişti

Pelkas, Yunan basınına konuştu: Her şey hızlı gelişti

İtalya’nın ‘gerçek’ kralı!

İtalya’nın ‘gerçek’ kralı!

Yaşı olmayan adam

Yaşı olmayan adam

Sıradaki Haber