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06.10.2016 - 16:46 | | AA

Kosova - Hırvatistan maçı için hazırlıklar tamam

2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda oynanacak olan Kosova - Hırvatistan maçı öncesi İşkodra kentinde heyecan dorukta.

Kosova - Hırvatistan maçı için hazırlıklar tamam
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Binlerce Kosovalı, ülkesinin milli takımını desteklemek için sabah saatlerinde karşılaşmanın oynanacağı Loro Boriçi Stadı'nın olduğu İşkodra kentine hareket etti.

Arnavutluk sınırında büyük bir yoğunluk yaşanırken, Kosovalı taraftarlar burada tam bir bayram havası estirdi. Sınır kapısındaki Kosovalı taraftarlar, araçlarından çıkarak, ellerinde bayraklarla, yüzlerce havai fişek attılar.

Bu arada Kosova - Hırvatistan maçında, Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Taçi ve Arnavutluk Başbakanı Edi Rama da hazır bulunacak .

Kosova A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Albert Bunjaki'nin bugünkü maça şu 11'le çıkması bekleniyor;

"Ujkani; Perdedaj, Rrahmani, Pnishi, Paqarada; Kryeziu; Rashica, V. Berisha, Celina, B. Berisha; Bunjaku."

Rıza Çalımbay hakem hatalarından dert yandı...
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